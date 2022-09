Ex-FDP-Nationalrat kandidiert – Gewerbeverbands-Chef Bigler will für die SVP in den Zürcher Kantonsrat Der frühere FDP-Nationalrat und Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) Hans-Ulrich Bigler kandidiert für einen Sitz im Zürcher Kantonsrat.

Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands und ehemaliger FDP-Nationalrat will im kommenden Jahr für die SVP im Zürcher Kantonsrat politisieren. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Erst vor kurzem hatte er die Partei gewechselt: Hans-Ulrich Bigler, der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) und frühere FDP-Nationalrat. Jetzt kandidiert er für die SVP für einen Sitz im Zürcher Kantonsrat.

Bigler bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Artikel der «NZZ am Sonntag». Gemäss der Webseite steht er bei der SVP Bezirk Affoltern auf dem dritten Listenplatz für die Zürcher Kantonsratswahlen vom 12. Februar 2023.

Die SVP-Delegiertenversammlung hatte ihre Kandidatinnen und Kandidaten Anfang September nominiert. Ihr Ziel sei «die Wiedergewinnung» des zweiten Kantonsratssitzes im Bezirk, der 2019 verloren gegangen sei.

Bigler hatte im Mai bekannt gegeben, dass er Mitte 2023 nach 15 Jahren von seinem Amt an der Spitze des SGV altershalber zurücktreten werde. Im August gab die Zürcher SVP dann den Parteiwechsel des früheren FDP-Nationalrates bekannt.

Mögliche Nationalratskandidatur

Der in Bern geborene Bigler ist seit 1985 in Diensten verschiedener Verbände. Seine politische Karriere dauerte weniger lang. 2015 wurde der FDP-Politiker für den Kanton Zürich in den Nationalrat gewählt. Im Parlament sass der Freisinnige danach bis zu seiner Abwahl 2019 nur gerade vier Jahre.

Der Zürcher SVP-Parteipräsident Domenik Ledergerber sagte der «NZZ am Sonntag», dass er Bigler eine Kandidatur für die Nationalratswahlen empfehlen würde, sollte er bei den Kantonsratswahlen ein gutes Resultat erzielen. Bigler selber wollte sich nicht dazu äussern.

SDA/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.