Wechsel im Gemeindehaus – Sheena Heinz ist neue Gemeindeschreiberin in Otelfingen Auf Werner Wegmann folgt Sheena Heinz: Die Stabübergabe in der Otelfinger Verwaltung erfolgt nahtlos auf den 1. März. Anna Bérard

Von 2017 bis Ende 2021 war Sheena Heinz Gemeindeschreiberin in Zeiningen im Aargau. Am 1. März beginnt sie in Otelfingen. Foto: PD

Gemeindeschreiber Werner Wegmann hört Ende Februar in Otelfingen auf und beginnt am 1. März seine neue Stelle als Gemeindeschreiber in Niederglatt. Wie der Gemeinderat Otelfingen in einer Mitteilung schreibt, bedauern die Behörde und das Verwaltungsteam den Weggang Wegmanns sehr, denn seine Zuverlässigkeit, seine Loyalität, sein Verständnis und sein Humor wurden sehr geschätzt.



Mit Sheena Heinz hat der Gemeinderat Otelfingen bereits per 1. März eine Nachfolgerin gefunden. Sie hat ihre Ausbildung zur Kauffrau in der Gemeindeverwaltung Bellikon im Aargau absolviert. Danach war sie während mehrerer Jahre als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin in Herznach AG tätig. Von 2017 bis Ende 2021 arbeitete sie als Gemeindeschreiberin in Zeiningen AG.

Infos einblenden Die Gemeindeschreiberin führt die Verwaltung einer Gemeinde, sowohl die Administration als auch das Personal. Sie berät und unterstützt den Gemeinderat in organisatorischen, fachlichen und rechtlichen Belangen, bereitet Gemeinderatssitzungen und Gemeindeversammlungen vor und führt dort das Protokoll. Zudem ist sie verantwortlich für die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. (anb)

Wie der Gemeinderat weiter schreibt, konnte sie sich in ihrer bisherigen Tätigkeit Erfahrung und ein breites Wissen in verschiedenen Verwaltungsbereichen aneignen. «Auf dieser Basis wird Sheena Heinz sich rasch mit den kantonalen Unterschieden in der Verwaltungsführung vertraut machen und in neue rechtliche Grundlagen einarbeiten können.»

Vom Aargau in den Kanton Zürich

Sheena Heinz lebt in Wettingen, wo sie auch bei der örtlichen FDP politisch aktiv ist. «Durch dieses Engagement kennt sie die Abläufe in Politik und Verwaltung aus verschiedenen Gesichtspunkten.» Gleichzeitig bestehe durch die Kantonsgrenze eine gute Trennung der beruflichen Arbeit für die Gemeinde Otelfingen von ihrer politischen Tätigkeit. «Der Gemeinderat ist überzeugt, mit Sheena Heinz eine zuverlässige und dynamische Gemeindeschreiberin gefunden zu haben, der nicht nur die Gemeindeverwaltung am Herzen liegt, sondern auch der Kontakt zur Bevölkerung», schreibt die Behörde.

