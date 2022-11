Neues Massaker in den USA – Shootings sind zur wahnwitzigen Routine geworden Wieder schiesst ein Mann um sich, diesmal in einem Supermarkt, er trifft sechs Menschen tödlich. Es ist die dritte solche Tat binnen neun Tagen, die 606. in diesem Jahr. Peter Burghardt

Die Polizei sichert den neusten Tatort: Diesmal tötete ein Schütze mindestens sechs Menschen in einem Walmart in Chesapeake. Foto: Alex Brandon (AP)

Mitternacht war an der amerikanischen Ostküste schon vorüber, als diese nächste Nachricht einer unendlichen Horrorserie die Runde machte. Wieder ein Massaker. Wieder erschossene Passanten in den USA, wo Schnellfeuergewehre über die Theke gehen wie Spielzeug. Wenige Tage nach einem anderen Mass Shooting, wie dieser Massenmord in den USA heisst.

Ein Walmart in Chesapeake ist der neuste Tatort, wobei es jederzeit einen noch neueren Tatort geben kann. Die Namen und Gesichter der Opfer fliegen in diesem schrecklichen November durcheinander, die Reporter kommen kaum hinterher. Mindestens 14 Tote sind es jetzt binnen neun Tagen bei drei Verbrechen dieser Art, genau genommen sogar 18, wenn man eine ähnlich gelagerte Messerattacke hinzuzählt. Diesmal wurden sechs Menschen aus dem Leben gerissen und fünf andere verletzt, einige von ihnen schwer, wie es am Mittwoch hiess. Auch der mutmassliche Täter ist tot.

Ein Mann eröffnet das Feuer auf Kunden

Kurz nach 22 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf, von Schüssen war die Rede, knapp eine Stunde vor der Schliessung des Ladens. Ein Mann hatte das Feuer auf Kunden eröffnet, die Polizisten fanden ihn dann selbst leblos. Anderntags wurde bekannt, dass es sich um einen Angestellten des Geschäfts gehandelt habe. Das würde auch erklären, warum die Sicherheitsvorkehrungen gegen bewaffnete Eindringlinge versagten. Obwohl von Sicherheit in den USA sowieso keine Rede sein kann, jedenfalls nicht dort, wo Menschen zusammenkommen zum Einkaufen, zum Feiern, um Spass zu haben.

Chesapeake nahe der Küste von Virginia, 250’000 Einwohner. Der Verdächtige schoss laut ersten Erkenntnissen in dem Walmart um sich, ehe er sich selbst tötete. Auf CNN erzählte Joetta Jeffery, dass ihre Mutter Betsy Umphlett, die gerade dort einkaufte, von Schüssen geschrieben habe. «Ich weine, ich zittere», sagte die Tochter. «Ich hatte gerade mit ihr über den Kauf von Truthähnen für Thanksgiving gesprochen, da kam diese SMS.» Ihre Mutter sei unverletzt geblieben, stehe aber unter Schock.

Am 20. November hat in Colorado ein Massaker stattgefunden: Gedenken an die Opfer des Angriffs auf einen Nachtclub der LGBTQ-Gemeinschaft. Foto: Getty Images

Es war und ist wie immer nach solchen Tragödien. Erst flackern Bilder mit Blaulichtern der Polizei, Uniformierten und gelben Absperrbändern über die Bildschirme. Dann werden erste Zeugen und die ersten Politiker interviewt, die meisten schliefen ja schon. Manche Sender zogen einfach ihr Nachtprogramm durch mit irgendeiner Show, irgendwelchen Debatten über Donald Trump und seine Gegner oder gar einen Tagesrückblick auf dieses exotische Ereignis namens World Cup in Katar. Sie schafften es auf die Schnelle nicht, Szenen aus Chesapeake einzublenden und zum vierten Mal binnen kaum zwei Wochen darüber zu informieren, dass wieder ein Massenmörder unterwegs war.

Shootings wie dieses sind in Amerika zur wahnwitzigen Routine geworden. Schiesserei ist eigentlich das falsche Wort, denn es schiesst meistens ein Ego-Shooter mehr oder weniger wahllos auf Männer, Frauen oder Kinder. Gewöhnlich ist es ein Mann jüngeren Alters. Nachher wird über die Frage nachgedacht, weshalb er das getan hat, aus welchen Verhältnissen er stammt, in welcher Verfassung er war, woher er seine Mordwerkzeuge hatte. Oft werden die Antworten noch gesucht – da werden bereits an anderer Stelle die nächsten Fragen gestellt.

Ginge es um ein anderes Land, so würden die USA wahrscheinlich eine Reisewarnung aussprechen.

13. Oktober, Raleigh, North Carolina: Ein Gunman tötet fünf Menschen, unter ihnen einen Polizisten ausser Dienst. Die Behörden bezeichnen den Schützen als «weissen Jugendlichen». 13. November, Moscow, Idaho: Vier Studierende werden in einem Haus nahe dem Campus erstochen, es soll in der Gegend vorher einige Jahre keine Morde gegeben haben. 13. November, Charlottesville, Virginia: Auf einem Parkplatz der Uni werden drei Studenten erschossen und zwei verletzt. Sie waren alle Footballspieler und wollten sich ein Spiel ansehen.

20. November, Colorado Springs, Colorado: Ein vorher schon aktenkundiger Mann betritt einen Nachtclub der LGBTQ-Gemeinschaft, in dem eine Dragqueen-Show stattfindet. Er erschiesst fünf Gäste und hinterlässt 18 Besucher mit Verletzungen. Es hätte noch mehr Tote gegeben, hätte ihm nicht ein zufällig anwesender früherer Soldat eine Pistole aus der Tasche gezogen und ihn niedergeschlagen, unterstützt von einer Frau, die mit Stöckelschuhen auf ihn einprügelte. Der Verdächtige wird zunächst ins Spital gebracht und dann einem Richter vorgeführt.

Mehr Zahlen? Das Gun Violence Archive, das Archiv der US-Waffengewalt, hat für dieses Jahr bisher 39’698 Schussopfer gezählt, unterteilt in 18’116 Ermordete und 21’582 Suizide. Dazu 35’180 Verletzte. 290 Kinder wurden 2022 erschossen und 1217 Jugendliche. 606 Mass Shootings sind registriert. 606 Massenschiessereien, genauer gesagt Kugelhagel gegen meistens unbewaffnete Besucher oder Passanten. 690 Mass Shootings waren es im Jahr 2021. Statistisch also nahezu zwei pro Tag.

Die US-Landkarte ist in dieser Statistik mit roten Punkten übersät, besonders eng im südlichen Osten. Ginge es um ein anderes Land, so würden die USA wahrscheinlich eine Reisewarnung aussprechen. In den USA dagegen haben die Bewohner eigentlich nur die Möglichkeit, den Schrecken als eine Begleiterscheinung des Lebens (ähnlich wie zum Beispiel unwahrscheinliche Autounfälle) zu betrachten, ihn weitgehend zu ignorieren – oder aber durchzudrehen, weil der interne Terror längst und komplett ausser Kontrolle geraten ist.

Waffenbesitz als nationales Kulturgut

Schärfere Waffengesetze scheitern trotz vereinzelter Fortschritte am zweiten Verfassungszusatz, der Waffenbesitz wie nationales Kulturgut schützt, und an Verteidigern wie der Waffenlobby um die National Rifle Association. In Amerika wird jetzt rege über Reisebewegungen zu Thanksgiving berichtet. Präsident Joe Biden, der sich schärfere Waffengesetze wünscht, aber sie nicht durchbringt, hat derweil wieder zwei Truthähne begnadigt. Sie heissen Chocolate and Chip, seine Lieblingsglace. Das war am Tag vor der tödlichen Nacht von Chesapeake.

