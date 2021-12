Jahreswechsel im Unterland - Sie arbeiten an Silvester, aber können trotzdem feiern

Jahreswechsel im Unterland – Sie arbeiten an Silvester, können aber trotzdem feiern Silvestermenü, Spitalpflege und Busverbindungen – dafür braucht es Mitarbeitende, die an Silvester im Unterland arbeiten. Drei Angestellte erzählen. Thomas Mathis

Ballone und Tischbomben gehören bei Silvesterpartys oft dazu. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Um Mitternacht knallen an Silvester die Korken, aber nicht alle können ausgelassen feiern. Wer zum Beispiel in Restaurants kocht oder serviert, wer sich in Spitälern um Patientinnen und Patienten kümmert oder wer die feiernden Passagiere hin und her befördert, verfolgt den Jahreswechsel von der Arbeit aus. Rund 40 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten zumindest manchmal am Abend zwischen 19 und 24 Uhr, wie eine Erhebung des Bundesamts für Statistik zeigt.

Zu ihnen gehören auch Joan Mester, Eina Olesen und Abdulai Abdiljbari aus dem Zürcher Unterland. Sie verbringen den Jahreswechsel oder die Stunden davor an ihrem Arbeitsplatz. Was sie dort erwartet und was sie sich vom kommenden Jahr erhoffen, erzählen sie in drei Kurzinterviews.