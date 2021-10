Musikerin Marie Davidson – Sie badete in der Menge – und zerbrach an der Einsamkeit Marie Davidson war ein Star der Clubszene, bis sie sich plötzlich aus dieser zurückzog, tablettensüchtig und krank. Jetzt tritt sie wieder auf – auch in der Schweiz. Ane Hebeisen

Von der Einsamkeit anonymer Hotelzimmer: Marie Davidson hat sich aus der Clubszene zurückgezogen – und ist nun als Sängerin im Trio unterwegs. Foto: John Londono

Eigentlich deutet in der Nacht des 20. September 2019 nichts darauf hin, dass die Clubkarriere der Marie Davidson bald ein jähes Ende nehmen wird. Das Studio Notre Dame in Montreal ist voll, das Publikum enthusiasmiert, und Marie Davidson tut auf der Bühne, was sie seit Jahren getan hat: Sie hantiert hinter ihrem beachtlichen elektronischen Maschinenpark, tanzt und singt, als gäbe es kein Morgen.

Das geht so lange gut, bis ein Bühnenarbeiter sie mitten im Set informiert, dass sie noch zwei Minuten spielen dürfe, dann sei Schluss – der Zeitplan schreibe das vor. So unglamourös endet der finale Tanz einer Dame, die zu den wichtigsten und spannendsten Figuren der Elektroszene Nordamerikas zählte: dramaturgisch ungünstig vor dem Schlussbouquet, mit tobendem Publikum – und einer total betrübten Protagonistin.