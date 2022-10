Reportage aus Charkiw – Sie bauen die zerborstene Stadt wieder auf Kaum eine ukrainische Stadt wurde in diesem Krieg so stark zerstört wie Charkiw. Und doch gibt es Menschen, die bleiben und die Ruinen wieder bewohnbar machen. Florian Hassel aus Charkiw

Eine Sonnenblume auf einem zerstörten Hausdach in Charkiv. Foto: Paula Bronstein (Getty Images)

Gennadi Woloschin hat in seinem Berufsleben viel erlebt, aber dass ihm die Leute dankbar sind, wenn er ihre Wohnung verdunkelt, darüber wundert er sich in diesen Tagen manchmal noch. Woloschin, 53 Jahre alt, verdiente in den letzten Jahren sein Geld, indem er Bewohnerinnen und Bewohnern von Charkiw die Wohnung renovierte.