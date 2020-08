Die schwedische Flagge gilt manchen als Symbol für Unabhängigkeit inmitten der Corona-Krise. Foto: Jacques Demarthon / VQH

Die Debatte um das sogenannte Schweden-Modell ist in mehrfacher Hinsicht spannend. Bekanntlich hat das skandinavische Land als einziges in der westlichen Welt auf einen Lockdown verzichtet, nicht zuletzt in der Hoffnung, seine Wirtschaft würde dadurch weniger unter der Corona-Krise leiden.

Die Ergebnisse dieser vom schwedischen Staatsepidemiologen Anders Tegnell durchgesetzten Strategie sind im Hinblick auf eine mögliche zweite Welle von Corona-Infektionen bedeutsam, weil sich in diesem Fall die Frage nach einem erneuten Lockdown oder zumindest lokalen Schliessungen stellen dürfte.

Ausserdem wird die Beurteilung eines einzigartigen gesundheitspolitischen Experiments, wie es das schwedische Modell darstellt, die Reaktion auf künftige Pandemien beeinflussen.

«Besser als die anderen»

In letzter Zeit sind mehrere Artikel erschienen, die das schwedische Modell loben. «Schweden widersetzte sich einem Corona-Lockdown. Dafür wurde das Land kritisiert. Doch jetzt steht es plötzlich besser da als die meisten anderen», schreibt der «Blick». Die «Weltwoche» widmet dieser These eine Titelgeschichte, und in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» meint Pietro Vernazza, Chefarzt für Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen: «Die Schweden haben nichts falsch gemacht.»

Statt auf einen Lockdown setzte er auf Selbstverantwortung: Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell. Foto: Jonas Ekstromer / Keystone-sda

Begründet wird der Zuspruch zum schwedischen Modell häufig mit der Behauptung, die Wirtschaft des Landes werde 2020 weniger stark einbrechen als anderswo.

Was ist davon zu halten?

Richtig ist, dass es Schweden auch ohne Lockdown gelungen ist, die Zahl an Neuinfektionen und Todesfällen deutlich zu senken. Gegenwärtig nehmen die Ansteckungen aber wieder zu, genau wie in vielen anderen Ländern.

Entscheidend für die Beurteilung des schwedischen Modells ist indessen die Zahl der Covid-19-Todesopfer im Verhältnis zur Bevölkerung seit Ausbruch der Pandemie, und diesbezüglich ist die Bilanz verglichen mit den skandinavischen Nachbarn und mit anderen Ländern nach wie vor katastrophal. Selbst Italien steht nur minim schlechter da.

Ähnlich verheerend sieht es aus, wenn man die Zahl der Infizierten pro Million Einwohner als Vergleichsgrösse nimmt: 3-mal mehr als in Dänemark, 4,5-mal mehr als in Norwegen, knapp doppelt so viele wie in der Schweiz. Und dies, obwohl in Schweden zu Beginn der Pandemie sehr wenig getestet wurde.

Aber natürlich, die Schweden haben nichts falsch gemacht.

Der einzige Faktor, der derart gewaltige Unterschiede bei der Zahl der Infizierten und Toten erklären kann, ist, dass Schweden im Unterschied zu den anderen Ländern auf einen Lockdown verzichtet hat.

Verteidiger des Schweden-Modells behaupten, die Differenz bei den Todesopfern sei teilweise auf unterschiedliche Zählweisen zurückzuführen.

Dass das Argument falsch ist, zeigt ein Blick auf die sogenannte Übersterblichkeit. Sie misst die Gesamtzahl der Verstorbenen in einem bestimmten Zeitraum verglichen mit den Vorjahren, ohne die jeweilige Todesursache zu berücksichtigen. Allfällige Unterschiede zwischen einzelnen Ländern bei der Erfassung der Covid-19-Opfer sind bei Angaben zur Übersterblichkeit also bedeutungslos.

Deutliche Übersterblichkeit

Schwedens Übersterblichkeit von Januar bis August 2020 gehört zu den höchsten Europas. In der besonders hart betroffenen Hauptstadt Stockholm lag sie verglichen mit den fünf vorangehenden Jahren bei plus 21,5 Prozent, während die anderen skandinavischen Hauptstädte keine Übersterblichkeit verzeichneten. Am Mittwoch teilte das schwedische Amt für Statistik mit, die Übersterblichkeit habe im ersten Halbjahr ihren höchsten Wert seit 150 Jahren erreicht.

Kommen wir zur Wirtschaft. Selbst wenn es zuträfe, dass Schweden dank Tegnells Anti-Lockdown-Strategie 2020 wirtschaftlich weniger stark einbricht als andere Länder, müssten die Befürworter des schwedischen Sonderwegs endlich einmal den Mut zusammenkratzen und die Frage beantworten: Ist dies eine exorbitant höhere Opferzahl wirklich wert?

Stattdessen verweisen sie gern auf eine Prognose des britischen Analyse-Instituts Capital Economics, wonach der schwedischen Wirtschaft 2020 ein Rückgang von lediglich 1,5 Prozent droht. Ist diese Voraussage richtig, stünde das Land im internationalen Vergleich ökonomisch tatsächlich blendend da.

Die Schäden an der für das Bruttoinlandprodukt wichtigen schwedischen Exportindustrie hängen grösstenteils vom Lockdown in anderen Ländern ab. Und die Binnennachfrage hat trotz des Lockdown-Verzichts gelitten, weil die Menschen aus Angst vor einer Ansteckung weniger reisten, in Restaurants gingen, sich vergnügten. Ein verglichen mit anderen nordeuropäischen und mit mitteleuropäischen Ländern äusserst geringer Einbruch um lediglich 1,5 Prozent ist deshalb wenig plausibel.

Schnecken gegen Covid-19

Tatsächlich prognostizieren das schwedische Wirtschaftsministerium, die Schwedische Reichsbank, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die OECD und die EU-Kommission Schweden für 2020 deutlich schlimmere Rückschläge, nämlich zwischen 4, 5 und 7 Prozent. Viel pessimistischer als Capital Economics urteilen auch die Fachleute, die sich an einer Umfrage der Agentur Reuters beteiligt haben.

Natürlich dürfen die Anhänger des schwedischen Modells glauben, dass alle die erwähnten schwedischen und internationalen Institutionen mit ihren Prognosen falsch liegen und einzig jene von Capital Economics zutrifft. Sie wirken damit etwa so überzeugend, wie wenn sie sich durch den Verzehr von in Knoblauchsauce gedünsteten Weinbergschnecken vor Covid-19 zu schützen versuchten.

Besonders bitter ist, dass die Prognosen für Norwegen und Dänemark durchschnittlich besser ausfallen als jene für Schweden. Im zweiten Jahresquartal war der ökonomische Rückschlag der beiden skandinavischen Nachbarn sowie Finnlands bereits geringer. Sie haben also eine fünf bis zehnmal tiefere Zahl an Toten zu beklagen und stehen wirtschaftlich dennoch besser da.

(Konkret brach die Wirtschaftsleistung in Schweden im zweiten Jahresquartal um 8.6 Prozent ein. In Dänemrak waren es 7.4 Prozent; in Norwegen 7.1 Prozent; und in Finnland resultierte lediglich ein Rückgang um 3.2 Prozent.)

Das schwedische Modell wirkt auf jene anziehend, die es für provokativ halten, sich einem Konsens zu widersetzen.

Häme oder Schadenfreude gegenüber Schweden sind jedoch verfehlt. Niemand bezweifelt, dass Tegnell und die schwedische Regierung in der Überzeugung gehandelt haben, das Richtige zu tun. Sie haben dabei einem politischen und gesellschaftlichen Konsens getrotzt, der sich bei allen Zweifeln und Widerständen international weitgehend durchgesetzt hat – nämlich, dass im Frühling ein Lockdown die bessere Strategie im Kampf gegen das Coronavirus war.

Das schwedische Modell wirkt gerade auf jene anziehend, die es grundsätzlich für originell, intelligent oder provokativ halten, sich einem Konsens zu widersetzen.

Die Tatsachen geben ihnen einmal mehr unrecht.