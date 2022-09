Afghanen in der Schweiz – Sie bekommen keinen Pass mehr, weil die Taliban an der Macht sind Sie können ihre Verwandten nicht besuchen, und sie fühlen sich ohne Identität: Milad, Behzad und Mariam erzählen, was es heisst, keinen Ausweis zu bekommen. Liliane Minor

Behzad R. (links) und Milad A. können nicht zu ihren Eltern reisen, die im Iran und in der Türkei leben. Denn ihr Heimatstaat Afghanistan stellt ihnen keinen Reisepass aus. Foto: Thomas Egli

Milad A. hat sich so gefreut, als er vergangenes Jahr die Schweizer Aufenthaltsbewilligung erhielt. Als Flüchtling hatte er das Land nicht verlassen dürfen – aber jetzt, mit dem B-Ausweis in der Tasche, wäre das möglich. Endlich könnte er seine Eltern wieder in die Arme schliessen. Er brauchte nur noch einen Pass seines Heimatlands Afghanistan.