Neuer Shop in Regensdorf – Sie bringen den Kunden das Meer ins Wohnzimmer In Regensdorf eröffnet in diesen Tagen ein Geschäft für Meerwasser-Aquaristik. Die Betreiber wollen Kunden aus der ganzen Schweiz anlocken. Beatrix Bächtold

David und Michèle Wechsler haben Wochen mit dem Einrichten des Geschäfts verbracht. Foto: Paco Carrascosa

Jetzt wo das Reisen so kompliziert ist, dürfte die Sehnsucht nach Meerwasser bei vielen Menschen gross sein. Genau das haben sich Michèle und David Wechsler auch gedacht. Und so bekommt Regensdorf, neben dem geplanten Surfpark und dem Badesee, jetzt auch das Meer. Jedenfalls eröffnet das Paar demnächst im Sophienpark mit seiner GmbH Atlantis Aquatics einen Shop für Meerwasser-Aquaristik.

Hier blubbern im Moment in drei riesigen Glasbecken mehrere Tausend Liter Salzwasser vor sich hin. Lampen tauchen die 200 Quadratmeter Ladenfläche in bläuliches Licht. Wasser belebende Kleinstlebewesen vermehren sich fleissig auf Riffgesteinsbrocken. Sie müssen sich beeilen, denn schon in wenigen Stunden fliegen die ersten Korallen aus Indonesien ein. Mit Artenschutzbewilligung des exportierenden und des importierenden Landes und dem Segen des Zollveterinärs, versteht sich.