Neurowissenschaftlerin Meike Ramon – Sie erforscht Menschen, die nie ein Gesicht vergessen Manche Menschen gelten dank ihrem aussergewöhnlichen Gedächtnis für Gesichter als «Super Recognizer». Ihr Talent fasziniert nicht nur Forscher, sondern auch Justiz und Polizei. Tina Huber

Sieht das menschliche Gehirn bei der Gesichtserkennung noch lange im Vorteil gegenüber der künstlichen Intelligenz: Forscherin Meike Ramon. Foto: Schweizerischer Nationalfonds

Die Natur ist ein launisches Geschöpf, sie verteilt ihre Gaben nach unergründlichen Regeln. So kommt es, dass einige Menschen Superkräfte haben, die sich eine Drehbuchautorin nicht besser ausdenken könnte: In den USA lebt zum Beispiel ein Teenager, dessen Muskeln wegen einer Genmutation ungehemmt wachsen, mit drei Jahren hatte er bereits ein Sixpack. Andere lernen Fremdsprachen in einer Woche oder können aus dem Stegreif sagen, auf welchen Wochentag der 3. März 1712 fiel.