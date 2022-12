Wir waren dabei: Argentinien-Fans machen ein Selfie. Foto: Jorge Saenz (Keystone)

Im katarischen Frühling flogen 29 Influencer nach Doha. Eingeladen wurden sie von der Fluggesellschaft Qatar Airways und von der nationalen Tourismusbehörde. Sie spielten im Container-Stadion ein Fussballturnier. Und zeigten der Welt nebenbei, wie toll es in Katar ist. Es war ein Hinweis darauf, was sich sieben Monate später an der WM-Endrunde abspielen wird.

Auf und neben den Tribünen findet hier im Gastgeberland gerade die Instagram-Tiktok-Twitter-Whatsapp-Selbstinszenierungs-Gaga-WM statt.

Die 64 Spiele bieten den Rahmen dafür. Der Stadion-DJ brüllt. Die Stadionanimatorin brüllt. Der Pausenmoderator brüllt. Die Spieler-Interviewerin brüllt. Die angereisten Fans brüllen zwar manchmal auch, vor allem wenn sie so zahlreich sind wie die Argentinier. Ihr Torjubel wird dann aber gerne mit einer Konserve aus den Lautsprechern überspielt.

Wer ist eigentlich auf die Schnapsidee gekommen, dass ein Fussballmatch dauerbeschallt werden muss? 120 Minuten vor dem Spiel, 60 Minuten nach dem Spiel und wenn immer möglich auch noch in den 90 Minuten dazwischen?

Richtig in Szene setzen und auf den Auslöser drücken. Foto: Andrej Isakovic (AFP)

Und dann die Fans. Oder vielleicht eher: die Event-Mitläufer. Filmen alles und jeden, aber am liebsten sich selbst. Auch wenn Messi gerade einen Penalty schiesst. Oder Vinicius durch den Strafraum dribbelt. Denn Achtung: Gleich juble ich. Und das muss die Welt unbedingt sehen.

Noch schnell ein Video auf Tiktok und eine Story für Instagram. Juhuu, es ist WM und ich bin dabei. Die Spiele interessieren mich zwar nicht, aber natürlich trotzdem alles legendary stuff here. Und da bin ich auf dem Bild. Und da auch. OMG («O mein Gott»). Und hier noch dieses Video. Und hier ich. Going crazy. Und da ich von hinten. Und hier ich von unten. Und da, ganz toll: Ich und ich. Fantastic.

Nein! Bitte hört auf damit. Ihr nervt gewaltig.

