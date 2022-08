Korbball: Bachs in der NLA – Sie finden fast immer eine Lösung Weniger ist oft mehr – eine treffende Devise für die Bachser Frauen in der aktuellen Nationalliga-A-Saison. Obwohl ihr Kader geschrumpft ist und sie seltener gemeinsam trainieren, liegen sie auf Medaillenkurs. Peter Weiss

Nach 22 Jahren noch immer aufmerksam an der Seitenlinie: Bachs’ fünffacher Meistertrainer Martin Altorfer. Archivfoto: Christian Merz

Zum Auftakt der Rückrunde in der Nationalliga B trafen die Bachserinnen im nahen Büsingen auf Gegnerinnen aus der unteren Hälfte der NLA-Tabelle – und verloren gleich das erste ihrer drei Spiele des Tages. Beim 7:8 gegen Zihlschlacht TG «hat es bei uns an allen Ecken und Enden gefehlt», kommentiert ihr Langzeit-Trainer Martin Altorfer, der die Bachserinnen seit 22 Jahren ununterbrochen trainiert. «Im Abschluss haben wir gesündigt, und im Spielaufbau sind uns zu viele einfache Fehler passiert.» Auch in der zweiten Partie taten sich die Bachserinnen zunächst schwer. Seine um einen Kopf kleineren Spielerinnen hätten zwei sehr gross gewachsene Akteurinnen des Schlusslichts Pfyn TG kaum mit erlaubten Mitteln vom Ball trennen können. Doch dank des geduldigen, varianten Aufbauspiels und erfolgreichen Distanzwürfen zog Altorfers Team in der zweiten Halbzeit doch noch an den Thurgauerinnen vorbei und gewann schliesslich 10:8.