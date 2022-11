Fussball-Erfolgsduo – Sie fühlen sich wohl und bringen den FC Bülach nach vorne Der regionale Zweitligist hat ein überaus erfolgreiches Jahr 2022 hinter sich. Neben den Eigengewächsen haben auch zugezogene Spieler wie Leandro Teixeira Gomes und Adrijan Xhemajli vieles dazu beigetragen. Markus Wyss

Zwei mit Vorwärtsdrang: Goalgetter Leandro Teixeira Gomes (links) und der linke Mittelfeldspieler Adrian Xhemajli im Herzen der Bülacher Altstadt. Foto: Francisco Carrascosa

24 Meisterschaftsspiele hat der FC Bülach 2022 bestritten. Nicht weniger als 18 Male ging die Mannschaft von Trainer Gianni Lavigna am Ende als Sieger vom Platz, und je dreimal gab es ein Unentschieden oder eine Niederlage. Die gute Jahresbilanz ist umso erstaunlicher, als die Bülacher 13 ihrer 24 Partien ab Sommer als Aufsteiger in einer höheren Liga bestritten haben. Auch im Zürcher Regionalcup war Bülach in der aktuellen Saison erfolgreich und zog in die Viertelfinals ein.