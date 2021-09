Impf-Ärger bei Auslandschweizerinnen – Sie fühlt sich von der Schweiz «regelrecht veräppelt» Nach langem Warten können sich Zehntausende in ihrer alten Heimat impfen lassen. Doch damit beginnen neue Probleme, wie das Beispiel einer jungen Journalistin zeigt. Philippe Reichen aus Lausanne

Die Schweizer Journalistin Sarah Fluck suchte in Uganda lange nach einer Behandlung – nun akzeptiert die Schweiz ihre Impfung nicht. Foto: Raphael Moser

750’000 Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland. Von diesen seien mehrere Zehntausend Impfwillige noch immer ungeimpft, heisst es bei der Auslandschweizer-Organisation (ASO). Denn in ihrer Wahlheimat gibt es entweder keinen oder zu wenig Impfstoff. In anderen Fällen sind Ausländer, anders als in der Schweiz, von nationalen Impfkampagnen ausgeschlossen.

Der Ausschluss drohte auch der Schweizer Journalistin Sarah Fluck, die von Uganda aus über Afrika-Themen berichtet. Sie sagt: «Meine erste Anlaufstelle war im Mai die zuständige Schweizer Botschaft in Kenia, weil ich hoffte, der Bund versorgt seine Auslandsvertretungen mit Impfstoff, der dann auch Auslandschweizern verimpft wird.» Doch bei der Botschaft habe man ihr rasch signalisiert, dass es keine solche Aktion geben würde.