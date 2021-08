Flüchtlinge aus Afghanistan – Sie fürchten jeden Tag, zurück in den Krieg geschickt zu werden Die Schweiz will trotz eskalierender Gewalt abgewiesene Asylsuchende nach Afghanistan ausschaffen. «Wir haben grosse Angst», sagen zwei Betroffene. Raphaela Birrer

Die Schweiz will sie zurückschicken, obwohl sich die Lage vor Ort seit dem internationalen Truppenabzug zuspitzt: Zwei abgewiesene Asylsuchende erzählen, wie sich ihr Leben in der Schwebe anfühlt. Foto: Samuel Schalch

Schwierig. Kein anderes Wort benutzen Sakhi und Kazem häufiger, um ihr Leben zu beschreiben. Schwierig ist die Situation in ihrer Heimat. Schwierig ist ihr Alltag in der Schweiz. Schwierig auch ihre Zukunftsperspektive.

Sakhi und Kazem (Namen geändert), zwei junge Männer aus Afghanistan, befinden sich in einem rechtlosen Zustand. Ihre Asylgesuche wurden bereits vor mehreren Jahren abgelehnt. Seither leben sie in einer Notunterkunft. Von 8.50 Franken am Tag. Und in der ständigen Angst, morgens von der Polizei abgeholt zu werden. Diese Angst ist in den letzten Wochen grösser geworden. Denn das Staatssekretariat für Migration (SEM) will wieder Ausschaffungen nach Afghanistan durchführen. Zuletzt hat die Behörde wegen der Covid-Krise darauf verzichtet. Nun sollen 131 Personen in das Bürgerkriegsland am Hindukusch rückgeführt werden. Nähere Angaben zu den Betroffenen macht das SEM nicht. Gemäss Hilfsorganisationen handelt es sich dabei meist um junge, alleinstehende Männer.