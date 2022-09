Jets-Meistertrainer Thomas Appenzeller – «Sie glaubt nur, dass ich ihrem Stock etwas zuflüstere» Die Kloten-Dietlikon Jets sind im Schweizer Frauenunihockey auch in dieser Saison die Gejagten. Ihr Cheftrainer Thomas Appenzeller lockt Talente zuhauf ins Unterland und bedient sich auch mal in der Trickkiste der Schützen. Marisa Kuny

Thomas Appenzeller gilt als starker Kommunikator. Sein Erfolgsgeheimnis? Viel reden und im Line-up immer wieder variieren. Bild: Enzo Lopardo

Thomas Appenzeller, gleich nach dem Supercup-Final sind Sie nach Zypern geflogen. Brauchten Sie nach der Niederlage eine Luftveränderung? Nein, damit hat es nichts zu tun. Ich hab diese Ferienwoche schon vor dem Supercup geplant. Ich möchte vor dieser langen Saison nochmals Energie tanken. Mit meinem Staff und den Spielerinnen bin ich aber auch von hier aus in Kontakt.

Zypern ist Ihre zweite Heimat. Was reizt Sie an dieser Insel? Das Klima hier ist sehr angenehm, genauso sind es auch die Leute, Zyprioten und ausgewanderte Schweizer. Diese Woche wohne ich mit Freunden im Hotel, sonst kann ich jeweils bei Bekannten übernachten.

«Api» auf Zypern: Auf der Mittelmeerinsel kann Thomas Appenzeller Energie tanken. Foto: PD

Ob auf Zypern oder in der Schweiz: Allen sind Sie bekannt unter Ihrem Spitznamen «Api». Gibt es überhaupt jemanden, der Sie Thomas nennt? Ja, alle aus der Familie. Es geht gar nicht anders, denn mein Bruder und meine Cousins werden ausserhalb der Verwandtschaft auch alle meist «Api» gerufen. Aber es stimmt: Wenn jemand Thomas ruft, reagiere ich oft gar nicht, Api hingegen höre ich fünfzig Meter gegen Wind.

«Ich investiere neben meinem Job 30 bis 40 Stunden pro Woche ins Unihockey.»

Es gibt jedenfalls nur einen «Api», den die ganze Unihockeyschweiz kennt. In ihrer ersten Saison als Headcoach haben Sie mit den Jets gleich das Triple gewonnen. Das 3:4 gegen Chur im Supercup ist ihre erste Finalniederlage überhaupt als Chef an der Bande. Wie fühlt sich verlieren an? Schlecht. Es ist ein komisches Gefühl, das aber gleichzeitig auch etwas auslöst, nicht Frust, sondern eine Art Demut. Und es animiert mich, noch härter zu arbeiten, noch mehr zu investieren.

Sie haben einen Hundertprozentjob als Haushaltgerätemonteur und sind daneben NLA-Cheftrainer. Wie bringen Sie das unter einen Hut? Ich habe einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber, der immer mal wieder ein Auge zudrückt. Ich kann viel Administratives während der Arbeit erledigen, zum Beispiel Telefonanrufe und SMS beantworten. Anders wäre das alles gar nicht möglich. Ich investiere neben meinem Job 30 bis 40 Stunden pro Woche ins Unihockey.

Wie viel Lohn erhalten Sie von den Jets? Gerade genug, um meine Spesen zu decken. Klar ist: Im Frauenunihockey kann kein Trainer Vollzeit an der Bande stehen und davon leben.

Am Supercup haben Sie Wertschätzung in anderer Form erfahren. Sie wurden als bester Trainer der Saison 2021/2022 geehrt. Was zeichnet Sie aus? Phu! (Überlegt). Diese Auszeichnung geht ja nicht allein an mich, sondern an den kompletten Staff. Dass es die gegnerischen Trainer und Captains sind, die uns gewählt haben, ehrt mich besonders. Wir arbeiten bei den Jets inzwischen intensiv mit dem Nachwuchs und ziehen junge Schweizerinnen in die NLA nach. Das wird offensichtlich gesehen und anerkannt.

Thomas Appenzeller wurde Ende August als bester Trainer der vergangenen Saison ausgezeichnet. Er sieht den Preis auch als Anerkennung dafür, dass die Jets in jüngster Vergangenheit wieder intensiv mit dem Schweizer Nachwuchs arbeiten. Foto: Swissunihockey

Es gibt sie vereinzelt: Stimmen, die behaupten, dass mit diesem Kader auch ein J&S-Coach Meister geworden wäre. Was sagen Sie dazu? Dass es von Aussen manchmal so leicht aussieht und genau darin die grosse Arbeit steckt, im unbeschwert Wirken. Ein Team eine ganze Saison lang auch in vordergründig einfachen Spielen zu Topleistungen zu animieren und bei guter Laune zu halten, ist eine grosse Herausforderung. Und es ist immens wichtig für den Erfolg, dass jede Spielerin weiss, woran sie ist. Keine im Kader soll einfach nur sechzig Minuten zuschauen müssen.

Wie gehen sie mit Druck um? Ich habe kein Problem damit, viel Druck auf mich zu nehmen, wenn ich überzeugt bin davon, was ich mache. Und ich fliege ab und zu nach Zypern (lacht).

Und wie genau halten sie die Spielerinnen bei Laune? Viel reden und im Line-up immer wieder variieren, sodass jeder Spielerin im Kopf bleibt: «Ich bin eine Option und werde gefördert».

«Niemand muss bei mir einfach ‹bänkle›.»

Stürmerin Leonie Wieland hat einst mit einem Augenzwinkern erzählt, dass Sie ab und an ihrem Stock etwas zuflüstern und es dann besser klappt mit dem Toreschiessen. Was genau bekommt der Stock von Ihnen zu hören? Sie meint nur, dass ich dem Stock etwas zuflüstere (lacht). Man kennt es von der Schützenausbildung. Wenn einer zu stark nach rechts zielt, kann man das Visier verstellen – nur angeblich, aber es funktioniert trotzdem. Fast alles ist ein mentales Ding.

In dieser Saison braucht es Ihre kommunikativen Fähigkeiten erneut. Bei den Jets stehen den 11 Abgängen 12 Zuzüge gegenüber. Wie machen Sie aus einer zusammengewürfelten Gruppe in drei Monaten ein Team? Am Anfang steht ein Teammeeting, in dem man allen erklärt, wie der Verein funktioniert und welche Ideen geteilt werden. Und ab und zu zusammen essen gehen, hilft auch. Es ist ja nicht so, dass sich die Spielerinnen untereinander nicht kennen. Viele haben schon zusammen im U19-Nationalteam gespielt.

Der grosse Umbruch im Team der Titelverteidigerinnen auf einen Blick: Alle Spielerinnen in Weiss sind neu im Kader, alle in Blau waren beim Triple-Gewinn der vergangenen Saison schon dabei. Foto: Philipp Düsel

Das Fachmagazin «unihockey.ch» schreibt, die Jets machten es wie die Bayern. Sie schwächen die Konkurrenz, indem sie ihre mitunter besten Kräfte holen. Da ist das Trio Beluhli, Ediz und Wick aus Chur, die Finnin Sara Piispa von Beo und aus Winterthur Linn Larsson und Sindy Rüegger. Womit haben Sie diese Spielerinnen überzeugt? Nachdem klar war, wer aufhört oder uns verlässt, haben wir auf dem Schweizer Markt nach entsprechendem Ersatz gesucht, vor allem junge Spielerinnen angefragt und ihnen unsere Ideen beschrieben. Dass wir in den vergangenen Jahren den Nachwuchskräften Verantwortung und Spielzeit geschenkt haben, hat uns in diesen Gesprächen sicher geholfen. Dazu haben wir mit der Stighaghalle eine gute Infrastruktur und mit der Qualifikation für den Champions Cup einen Auftritt auf internationalem Top-Niveau zu bieten.

Obwohl Sie zwölf A-Nationalspielerinnen im Kader haben, stehen unter Ihnen auch junge Leute in der Verantwortung. Linn Larsson und Noomi Überschlag sind noch keine 20 Jahre und bildeten am Supercup die erste Verteidigungslinie. Das ist frech. Frech würde ich das nicht nennen, weil es absolut verdient ist. Die beiden zeigen im Training ihre Leistung und spielen auf NLA-Niveau bereits sehr abgeklärt.

Die Kaderliste der Jets offenbart auffallend viele Stürmerinnen. Droht da nicht Unmut auf der Bank? Überhaupt nicht, denn niemand muss bei mir einfach «bänkle».Wir haben viele offensive Spielerinnen mit defensivem Talent wie eben Linn Larsson. Und ich plane mit einem offensiveren System als vergangene Saison.

«Noch anspruchsvoller ist, das Ganze zu bestätigen.»

Sie selbst spielen seit Jahren beim UHC Pfannenstiel in einem Kleinfeldteam. Sind Sie als Spieler derselbe Typ wie als Trainer? Nein. Als Spieler bin ich eher so, wie ich es auf dem Feld von meinen Spielerinnen fordere: Hart und emotional. An der Bande bin ich ruhiger, ausgeglichener.

Im Januar spielen die Jets am Champions Cup. Dann haben Sie mit ihrem Team national alles gewonnen und am international wichtigsten Club-Turnier auftreten können. Das ist kaum zu überbieten. Und der richtige Moment zum Aufhören? Nein (lacht). Gewinnen ist das eine, aber noch anspruchsvoller ist, das Ganze zu bestätigen. Das ist für mich dieses Saison der Anreiz.

Welches andere Team würden Sie gerne einmal trainieren? Den UHC Pfannenstiel auf dem Kleinfeld (lacht). Aber so weit denke ich gar nicht. Ich nehme es «vorzue».

Auftaktspiele und Kader Infos einblenden Cup. Sechzehntelfinal: Tigers Härkingen-Trimbach (1. Liga) – Kloten Dietlikon Jets. Samstag, 20 Uhr.

Meisterschaftsstart: Kloten-Dietlikon Jets – Riders Dürnten Bubikon Rüti. Sonntag, 19 Uhr, Stighag. Torhüterinnen: Livia Werz, Sara Tschudin (neu U21). – Feldspielerinnen: Gentiana Behluli (Chur), Chiara Bertini, Seraphine Geiser, Andrea Gämperli, Olivia Herzog, Noemi Kistler, Laila Ediz (Chur), Lea Suter (U21), Linn Larsson (Red Ants) Marcia Wick (Chur), Nina Metzger, Ronja Niederberger, Sara Piispa (FIN/Berner Oberland), Sereina Zwissler, Sindy Rüegger (Red Ants), Céline Stettler (PSS, FIN), Noomi Überschlag (U21), Frida Mainz Olsson (DEN/Malmö), Veronika Kopecká (CZE/Tatran Stresovice), Leonie Wieland. Staff: Thomas Appenzeller (Chefcoach), Drago Petrovic (Co-Trainer/Zug), Andy Kappeler und Stefan Eiholzer (Assistenzoaches). Abgänge: Monika Schmid (Västerås Rönnby IBK, SWE), Brigitte Mischler, Mirjam Hintermann, Tanja Bühler, Deborah Frei, Natalie Schürpf, Iza Rydfjäll (alle Rücktritt), Laura Pakarinen (Berner Oberland), Philippa Blom (Nacka Wallenstam, SWE), Ladina Müller (Kais Mora, SWE), Jenna Taivaloja (Åkersberga, SWE).

Marisa Kuny ist Sportredaktorin bei den Zürcher Regionalzeitungen. Sie hat in Zürich Germanistik studiert und in der Valascia die Freuden und Leiden eines Sportfans. Mehr Infos

