Gemeinde Nürensdorf hat gebaut – Sie haben aus einer Bruchbude ein Schmuckstück gemacht Ein maroder Altbau im Besitz der Gemeinde Nürensdorf erstrahlt in neuem Glanz. Es zeigt sich, was möglich ist, wenn Behörden und Heimatschutz aufeinander zugehen. Christian Wüthrich

Der Nürensdorfer Gemeindepräsident Christoph Bösel (rechts) schneidet im Beisein von Architekt Remo Altorfer (Mitte) und Bausekretär Christian Meierhans (links) das symbolische rote Band durch. Foto: Balz Murer

Noch wohnt niemand im Haus, und doch wuselt es drinnen schon ganz gehörig an diesem Abend. Neugierige Gäste strecken ihren Kopf in frisch sanierte Zimmer, erklimmen Treppen, die bis unters Dach führen, und diskutieren angeregt über die historischen Elemente in den modernen Wohnungen. «Hervorragende Arbeit», schwärmt Gemeindepräsident Christoph Bösel (SVP) auf dem ersten Rundgang durch das komplett sanierte Bauernhaus in Nürensdorf.