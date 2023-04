Mehr als Küssen muss nicht sein: Robbie Williams mit Gattin Ayda Fields. Foto: Pascal Le Segretain (Getty Images)

Robbie Williams isst lieber eine Mandarine auf dem Sofa, als dass er Sex mit seiner Frau Ayda Fields hat. Das sagte er diese Woche in einem Interview. Und die Gattin war darob nicht etwa beschämt oder gar betupft, sondern pflichtete ihm bei: Das Paar, 13 Jahre verheiratet, vier gemeinsame Kinder, kuschle lieber. Dass im Bett tote Hose herrsche, sei in allen Ehen so, erklärten Williams und Fields unbekümmert und frisch von der Leber weg. Es störe weder sie noch ihn.