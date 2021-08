20 Jahre Stiftung Alterszentrum Region Bülach – Sie haben schon die Anfänge des Alterszentrums miterlebt Die Anfänge der Stiftung Alterszentrum Bülach vor 20 Jahren waren harzig, und die Zukunft wird herausfordernd. Doch erst einmal feiern Mitarbeitende, Bewohnende und Bevölkerung. Daniela Schenker

Geschäftsleiter Nermin Daki, Bewohnerin Erika Gerli und Mitarbeitende Besime Doymaz: Drei Gesichter des Alterszentrums Im Grampen. Fotos: Sibylle Meier

Wäre die Stiftung Alterszentrum Region Bülach (Sarb) ein Hotelbetrieb, würde am Eingang meist ein Schild mit der Aufschrift «Besetzt» hängen. Sowohl die Pflegeplätze als auch die Wohnungen sind heute, 20 Jahre nach der Stiftungsgründung, meist zu gegen 100 Prozent belegt. Kaum zu glauben also, dass sich die Bülacherinnen und Bülacher die Stiftung anfänglich regelrecht erbetteln mussten. Heute würde man zwar etwas zeitgemässer von Fundraising sprechen. Jedenfalls brauchte es zahlreiche Rückschläge und viel private Initiative bis zur Gründung der Stiftung Alterszentrum Bülach mit einem Startkapital von 7,7 Millionen Franken. Das war 2001. Nur ein Jahr später wird das Alterszentrum Grampen geplant. 2004 wird es eröffnet. Mittlerweile beschäftigt die Stiftung in ihren sechs Häusern, darunter eines in Bachenbülach, und mit der Spitex rund 350 Mitarbeitende. Das 20-jährige Bestehen der Sarb wird am 28. August mit einem Jubiläumsanlass gefeiert.