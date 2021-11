Long Covid im Spitzensport – Sie haben sich ausgelaugt bis zur totalen Erschöpfung Sie verpasste Olympia, er die Weltcup-Saison: Die Ausdauerathleten Selina Rutz-Büchel und Sven Hellmüller leiden an Long Covid – erst die Impfung brachte Linderung. Monica Schneider

Für Selina Büchel geht es wieder aufwärts: «Dass ich die Situation akzeptierte, hatte etwas Befreiendes, ich löste mich von jeglichem Leistungsdruck.» Foto: Thomas Egli

Auf den Beinen waren sie schnell wieder. Sie hatten im Frühling Corona. Sven Hellmüller im März, die üblichen Symptome, Halsweh, Fieber, «zwei, drei Tage, dann waren die vorbei», sagt der 26-Jährige. Ein paar Tage habe er sich noch sehr schwach, aber bald wieder gut für den Alltag gefühlt. Selina Rutz-Büchel erkrankte im April ähnlich, ihre Lunge und ihr Herz-Kreislauf-System funktionierten nach der Erkrankung aber rasch wieder einwandfrei. «Ich fühlte mich wieder gesund und fit und konnte das Training schnell steigern.»

Die 30-jährige Leichtathletin ist Schweizer Rekordhalterin über 800 m und zweifache Hallen-Europameisterin. Im März war sie noch an der EM in Torun (POL) gestartet, danach hätte sie sich ganz auf die Sommersaison und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio konzentrieren wollen. Und OL-Läufer Hellmüller stand im Frühjahr vor seinem Comeback in den Weltcup, in den vergangenen Jahren hatte er wegen Verletzungen immer wieder Rückfälle erlitten.