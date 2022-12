Frauen im Tourismus – Sie halten Jamaika am Laufen Reif für die Insel? Dann ab nach Jamaika! Diese drei sind schon dort – und haben sich unverzichtbar gemacht. Jede auf ihre Art. Paulina Szczesniak

Aus einem Jahr auf Jamaika wurden neun. Und wenns nach Jessica Cargill geht, dann ist noch lange nicht Schluss. Foto: Loren Bedeli

Who Run the World?, fragte Beyoncé. Rhetorisch, natürlich, denn es ist ja wohl sonnenklar, dass ohne Girl Power wenig bis gar nichts liefe! Ganz besonders auf Jamaika, diesem traumhaften Flecken in der Karibik, wo die Herren der Schöpfung zwar die lauteren Töne anstimmen mögen (oder zumindest die länger anhaltenden, stimmts, Bob Marley?), die Damen aber die Maschinerie mindestens so sehr am Laufen halten. Quer durch die Branchen und sozialen Schichten hindurch und bis nach ganz oben: Premierministerium, Master-Blender-Titel des weltberühmten Appleton Rums, GM-Posten der schicksten Hotels: Ist oder war alles schon in Frauenhand. Seit Anfang dieses Jahres sogar erstmals die Befehlsmacht über die heimische Armee!