Lehre in Regensdorf absolviert – Sie hat den zweitbesten KV-Abschluss im Kanton gemacht Jessica Sandmann brillierte an der Lehrabschlussprüfung mit der Note 5,9. Damit hat sie sich selber überrascht. Fabian Boller

Jessica Sandmann aus Zürich-Affoltern hat ihre Ausbildung zur Kauffrau in Regensdorf gemacht. Foto: KV Zürich

Nicht weniger als 1311 junge Männer und Frauen haben vor kurzem ihre Ausbildung zum oder zur kaufmännischen Angestellten absolviert – eine davon schwimmt ganz obenauf. Jessica Sandmann hat mit einer Gesamtnote von 5,9 die zweitbeste Lehrabschlussprüfung ihrer Berufsgattung im Kanton Zürich abgelegt. Sie machte ihre Ausbildung bei der Eisenegger Immobilien und Treuhand AG in Regensdorf und wohnt nur wenige Minuten entfernt in Zürich-Affoltern.

«Mit so einem guten Resultat habe ich selber nicht gerechnet», sagt die sympathische junge Frau. Zwar seien ihre Vornoten bereits Erfolg versprechend gewesen, und die Nervosität an der Prüfung hätte sich deshalb in Grenzen gehalten. Dass sie als Zweitbeste hervorgehen würde, das hätte sie aber nie erwartet.