Bauer, ledig, sucht… – Die Hofdame aus Kloten hat ein Herz für Tiere und für Bauer Marcel Landwirtin Jasmin Zweifel hat sich bei «Bauer, ledig, sucht …» in den Jungbauern Marcel verguckt. Jetzt will sie ihm das Halfter anlegen. Beatrix Bächtold

Ob es geklappt hat mit Jasmin und Marcel, kann man ab Donnerstag in der Sendung «Bauer, ledig, sucht …» mitverfolgen. Foto: 3+

Es war so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Im Frühling sah Jasmin Zweifel ihren Marcel zum ersten Mal. «Ich war sofort begeistert von seinem Videoclip auf 3+, in dem er sich vorstellte», berichtet sie. Nicht nur das Aussehen des starken Bauern aus Luzern imponierte der 24-Jährigen. Vor allem von seinen inneren Werten war sie beeindruckt. «Im Laufe seiner Vorstellung betonte er immer wieder, wie wichtig ihm seine Tiere seien. Auch ich liebe Tiere über alles. Einen Partner, der nicht genau so fühlt, könnte ich mir nie vorstellen», erklärt sie.