Sexualisierte Gewalt in Lateinamerika – Sie hat fünf Millionen Follower – und sitzt im Gefängnis Die mexikanische Youtuberin Yoseline Hoffmann wird der Kinderpornografie bezichtigt. Doch ihren Fans zufolge dient sie als Sündenbock. Sandro Benini

Der 30-jährigen Influencerin Yoseline Hoffman drohen 14 Jahre Gefängnis. Foto: Victor Chavez (Getty Images)

Es hat ihr nichts genützt, dass einige Dutzend ihrer insgesamt fünfeinhalb Millionen Follower für sie demonstrierten, während sie zu Wochenbeginn dem Haftrichter vorgeführt wurde. Yoseline Hoffmann, eine der bekanntesten Youtuberinnen Mexikos, muss im Gefängnis bleiben – mindestens noch zwei Monate, bis die Ermittlungen gegen sie abgeschlossen sind.

Der Verdacht lautet auf Kinderpornografie. Sollte die 30-jährige Influencerin angeklagt und verurteilt werden, drohen ihr bis zu 14 Jahre Haft.

30 Prozent mehr Vergewaltigungen

Frauenmorde, sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Vergewaltigungen – sie sind ein unerträgliches Übel, nicht nur in Mexiko, sondern fast überall in Lateinamerika. Und während des pandemiebedingten Lockdown ist alles noch schlimmer geworden, haben doch in Mexiko die Anzeigen wegen Vergewaltigung laut offiziellen Angaben seit Ende 2020 um 30 Prozent zugenommen.