Haus Konstruktiv muss ausziehen – Sie wollen die Stadt doch noch zum Umdenken bringen Realisiert das EWZ die Fernwärmezentrale im Unterwerk Selnau, geht für Kritiker ein lebendiger Ort in der Innenstadt verloren. Sie planen eine neue Standortstudie mit Fokus Untergrund. Ev Manz (Text) Urs Jaudas (Fotos)

Impact-Hub-Mitgründer Christoph Birkholz (l.) hat in Jean-Pierre Hoby (r.) einen Mitstreiter gefunden und in Antonia Cornaro die technische Expertin. Foto: Urs Jaudas

Die Sache mit dem EWZ-Unterwerk an der Sihl hat sich in den Köpfen vieler längst erledigt: Das Energieunternehmen will da ab 2030 seine Cool-City-Fernwärmezentrale einrichten, weil es aus Sicht des EWZ keine ebenbürtige Alternative in der Zürcher Innenstadt gibt. Das Haus Konstruktiv als bisherige Mieterin hat ein Angebot vom Areal Löwenbräu erhalten und könnte da seinen Museumsbetrieb ab 2025 weiterführen. Und die zweite Mieterin Impact Hub könnte ihre Veranstaltungen dereinst im Limmathaus weiterführen.