Pferdesport: Neues Turnier – Sie holen Europas junge Springreit-Elite nach Dielsdorf Ende August 2022 wird der Horse Park zur Bühne für die besten Nachwuchs-Springreiter des Kontinents: Mit dem neuen Zurich Youth Masters lockt sie erstmals seit langem ein internationales Jugendturnier in die Schweiz. Peter Weiss

Stellen das erste internationale Nachwuchs-Springreit-Turnier im Freien seit über zehn Jahren in der Schweiz auf die Beine: OK-Präsident Yves von Ballmoos (von rechts), Matthias Lienhop (Sport und Turnieradministration), Simone Segantini (Hospitality), Pedro Mor (Kommunikation/Medien), Philipp Jöhr (Infrastruktur) und Toni Laurino (Sponsoring). Foto: Katja Stuppia (fotografie-stuppia.ch)

Am Anfang stand ein Gedanke. «Und wie das so ist, wenn man lange genug denkt, man müsste doch etwas machen, dann macht man es am Ende auch», schildert Yves von Ballmoos lachend. Der Dättliker, dessen Sohn Andri zu den besten Nachwuchs-Springreitern des Landes zählt, dachte heuer im Frühjahr erstmals gemeinsam mit den Eltern zweier weiterer Nachwuchs-Kaderreiterinnen laut nach. Es könne doch nicht sein, dass die jungen Einheimischen während der Saison alle zwei Wochen an Turniere ins Ausland reisen, ihren Sport auf Top-Niveau betrieben, die Schweiz in den Nachwuchskategorien seit Jahren zu den internationalen Spitzennationen gehöre – und es hierzulande seit über zehn Jahren kein einziges Freiluft-Turnier mehr gebe, an dem die jungen Einheimischen ihr Können präsentieren und sich international messen könnten.