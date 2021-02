Lara Dickenmann tritt zurück – Sie ist das Idol einer ganzen Generation Mit der 35-jährigen Luzernerin kündigt die erfolgreichste und vielleicht beste Schweizer Fussballerin der Geschichte ihr Karriereende an. Eine Würdigung. Fabian Sangines

Eine Künstlerin: Lara Dickenmann ist die vielleicht beste Schweizer Fussballerin in der Geschichte. Foto: Karl Bridgeman (Getty Images)

Sie wollen schon auf Nummer sicher gehen. Immer wieder zoomen die Produzenten von Wölfe TV ganz nah an die rechte Gesichtshälfte von Lara Dickenmann heran, sodass auch wirklich alle begreifen, wie emotional dieser Moment ist. Dabei ist es gar nicht nötig, das wässrige Auge zu zeigen, auch von etwas weiter weg spricht der Gesichtsausdruck der 35-Jährigen Bände. Und die Botschaft, die ist auch klar: Die erfolgreichste Schweizer Fussballerin der Geschichte wird zum Saisonende ihre aktive Karriere beenden.

Dickenmann ist eine Pionierin für den Frauenfussball im Land, denn sie war eine der ersten Schweizerinnen, die es ins Ausland zog. 2004 entschied sie, in die USA zu ziehen – ihr Talent hatten ihr mehrere Stipendiumsofferten für amerikanische Universitäten eingebracht. Dickenmann entschied sich, an der Ohio State University den Bachelor in Wirtschaft abzuschliessen. Sofort wurde die technisch hochbegabte Mittelfeldspielerin zum besten College-Neuling des Landes gewählt.