Frauen im Schach – «Sie ist gefährlich. Sie spielt nicht wie eine Frau» Frauen sind dumm, schwach, chancenlos, solche Sachen hörte Judit Polgar von den grossen Schachmeistern. Dann gewann sie gegen alle. Wie hat sie das geschafft?

Schachgrossmeisterin Judit Polgar aus Ungarn (l.) spielt gegen Gross- und Weltmeister Viswanathan Anand aus Indien im Hauptbahnhof Zürich im August 2009. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Bevor die Dame das Feld betritt, sollen die Könige das Wort erhalten. Nigel Short, britischer Weltklassespieler, 2002: «Sie ist eine Killerin und riecht das Matt schon 20 Züge im Voraus.» Pal Benko, ungarischer Grossmeister, 1991: «Sie ist gefährlich. Sie spielt Schach nicht wie eine Frau.» Garri Kasparow, russischer Weltmeister, 1988: «Sie hat ein fantastisches Talent, aber sie ist immer noch eine Frau. Keine Frau ist in der Lage, eine lange Schlacht zu überstehen.» Bobby Fischer, US-Weltmeister, 1961: «Alle Frauen sind schwach. Sie sind dumm, verglichen mit Männern. Gegen einen Mann verlieren sie jedes einzelne Spiel. Es gibt auf der Welt keine einzige Frau, gegen die ich mit einem Springer weniger nicht gewinnen würde.»

Alle diese Männer hat Judit Polgar geschlagen. Nur Fischer nicht, denn zu einem im Jahr 1993 verabredeten Schaukampf trat er nicht an. An seiner Stelle erschien der Russe Boris Spasski, der 1972 beim legendären WM-Duell in Reykjavík gegen Fischer verloren hatte. Polgar gewann.

Die grosse Ausnahme der eisernen Regel

Budapest an einem kristallblauen Novembertag. Im Büro ihrer Schachakademie am Gellertberg erscheint Judit Polgar mit Verspätung, viel los gerade. Seit zwei Wochen läuft in Dubai die WM, da ist ihre Expertise als Kommentatorin gefragt. Wenn man zudem wissen will, warum der amtierende Champion Magnus Carlsen bereits zum dritten Mal gegen einen Herausforderer spielt, der in einem Kandidatenturnier unter acht Männern ermittelt wurde, wenn man ein bisschen fassungslos ist darüber, dass sich unter den hundert besten Spielern der Welt nur eine einzige Frau befindet, die Chinesin Hou Yifan auf Platz 83, dann ist sie die beste Adresse. Die grosse Ausnahme der eisernen Regel, dass Frauen gegen Männer im Schach verlieren.

Hinter ihr an der Wand Schachfiguren in Vitrinen, über ihrem Kopf ein Mobile, König, Dame, Läufer aus Plüsch – Judit Polgar unterrichtet hier Kinder, Mädchen insbesondere. Sie ist eine Frau von heiterer Freundlichkeit, eloquent, unprätentiös und unbestreitbar feminin. Lange Haare, hochgesteckt, baumelnder Ohrschmuck, dezentes Make-up. Wenn sie lacht, was häufig vorkommt, werden die Augen zu Schlitzen. Der Humor kann schon mal nicht geschadet haben. Es gab so einiges, was sie im Lauf ihrer Karriere weglachen musste.

Was war das für ein Affront, als Ende der Achtziger diese Ungarin die internationale Schachbühne betrat, ein Teenager, ein Mädchen noch dazu, das sich anmasste, mit den Männern auf Augenhöhe zu spielen. Das im Alter von 15 Jahren und vier Monaten Grossmeister wurde als jüngster Mensch aller Zeiten – einen Monat jünger noch als der grosse Bobby Fischer. 26 Jahre lang belegte sie auf der Weltrangliste der Frauen Platz eins. Auf der offenen Rangliste, die de facto den Männern vorbehalten ist, erreichte sie im Juli 2005 den achten Platz. Judit Polgar, 45, die ihre Karriere vor sieben Jahren beendet hat, ist die beste Spielerin, die jemals eine Figur über ein Schachbrett bewegt hat, und die Frage muss lauten, wie sie das geschafft hat.

Laszlo Polgar nannte die Erziehung der Mädchen «ein Experiment».

Ihre Antwort: «Ich bin sehr früh gefördert worden. Dass ich ein Mädchen war, hat für meine Eltern keine Rolle gespielt, sie haben mir alles zugetraut. Und» – Lachen, Augenzwinkern – «ich liebe es, zu gewinnen.» Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Massgeblich hinzu kommt dies: Polgars Lebensweg war lange vor ihrer Geburt schon beschlossene Sache.

Ungarns Schachwunderkind Judith Polgar mit 12 Jahren. Foto: Yves Forestier (Sygma, Getty Images)

Dass Genie nicht angeboren, sondern erlernbar ist, klang Ende der Sechzigerjahre noch wie eine wilde Theorie, der Pädagoge Laszlo Polgar wollte den Beweis dafür liefern. Drei Töchter, im Lauf von sieben Jahren geboren: Susan, Sofia, Judit. Es hätte theoretisch auch Mathematik oder Astrophysik werden können, aber weil sich die Älteste eines Tages über ein Schachbrett beugte und weil die Leistung von Spielern mithilfe des Elo-Werts messbar ist, wurde es Schach. Laszlo Polgar nannte die Erziehung der Mädchen «ein Experiment».

«Das hat mich als Kind schon beunruhigt, dass ich Teil eines Experiments war», sagt Judit Polgar. «Es klingt nicht schön, oder?» Es bleibt der einzige kritische Satz, der ihr dazu über die Lippen kommt. Dass das Experiment in mehr als einer Hinsicht geglückt ist, ist ein Gedanke, den man erst mal zulassen muss.

Zettelkasten mit 60’000 Partien

Die Polgar-Schwestern hatten keine gleichaltrigen Freunde, sie gingen auch nicht zur Schule. Sie verbrachten ihre Kindheit in einer 64-Quadratmeter-Wohnung in einem der ärmeren Viertel von Budapest, darin ein paar Hundert Schachbücher und eine Wohnzimmerwand mit Zettelkästen, in denen 60’000 Partien gespeichert waren. Judits Tagesablauf im Alter von neun Jahren sah so aus: aufstehen um sechs, von sieben bis neun Uhr Tischtennis, weil es die Konzentration fördert. Um zehn kommt der erste Trainer, der mit den Schwestern drei Stunden lang Eröffnungen paukt. Um 14 Uhr übernimmt der nächste Trainer die Unterweisung im Mittelspiel, um 17 Uhr kommt der übernächste und unterrichtet das Endspiel. Wenn sich die Schwestern danach entspannen wollen, spielen sie ein paar Blitz-Partien gegeneinander, blind. Ihr sei schon bewusst gewesen, sagt Judit Polgar, dass das keine normale Kindheit gewesen sei. «In Ungarn wurde kritisch darüber berichtet: Die armen Mädchen werden ausgebeutet.» Sie selbst habe das nie so empfunden. Aber sicher sei es für die Eltern auch ein Weg gewesen, die Armut und Perspektivlosigkeit im damaligen Ostblock hinter sich zu lassen. «Wir hatten ja nicht mal ein Auto.»

Wer hätte ernsthaft für möglich gehalten, dass Schach einmal hip sein wird?

Die Schach-Welt, in der Judit Polgar das Spiel lernte, bis sie es «unter der Haut» trug, es schliesslich sprach «wie eine Muttersprache, frei von Akzent», war eine andere als heute. Es traten noch kalte Krieger gegeneinander an. Wenn der Amerikaner Fischer den Russen Spasski herausforderte, wurde das zum «Match des Jahrhunderts» hochgejazzt, danach verschwand das Spiel wieder in seiner Nische, etwas verstaubt, etwas glanzlos, Nervenkitzel für Nerds. Wer hätte damals gedacht, dass ein Weltmeister Millionen verdienen, zum Superstar werden und mit seinem Schachunternehmen an die Börse gehen kann, wie Magnus Carlsen es vor einem Jahr getan hat? Wer hätte ernsthaft für möglich gehalten, dass Schach einmal hip sein wird?

Niemals zuvor hat das Spiel besser ausgesehen als bei Netflix, wo im Oktober 2020 «Das Damengambit» erschien: die siebenteilige Serie über das Mädchen Beth Harmon, das im Keller des Waisenhauses Schach lernt beim Hausmeister und nach Höhen und Tiefen, als Tablettensucht und Alkoholismus glücklich überwunden sind, in Moskau die Weltmeisterschaft gewinnt. Es war eine Punktlandung auf dem Zeitgeist.

Das alles war für Judit Polgar Anfang der Achtziger weit weg. Wenn man überhaupt von Glamour sprechen will, dann lieferte sie ihn selbst: weil sie ein Mädchen war in einer Männerwelt. Mit sieben tritt sie im Budapester Stadtpark gegen 15 Spieler im Simultanschach an und – schlägt sie alle. Mit neun landet sie auf der Titelseite der «New York Times». Drei Jahre später besiegt das Polgar-Trio bei der Schach-Olympiade der Frauen die ewige Meisternation Russland, die Zeitungen taufen Ungarn in «Polgarien» um. Im Lauf des Turniers tritt ein Mann im Anzug hinter Judit und schaut zu, wie gebannt. Er habe soeben die Zukunft gesehen, sagt Garri Kasparow hinterher, dieses Mädchen werde eines Tages Weltmeisterin sein – bei den Frauen, versteht sich. Ob er es für möglich halte, wird er gefragt, dass das Mädchen eines Tages auch ihn herausfordern werde? Nein, sagt Kasparow, diese Möglichkeit sehe er nicht.

Nach der Schach-Olympiade spielt Judit Polgar noch ein einziges Mal bei den Frauen, dann nie wieder. «Ich habe kein Problem mit Frauen, sondern nur mit dem Niveau ihres Spiels», sagt sie, «die Vergleiche mit Männern sind eine grössere Herausforderung für mich.» War das Biotop, in dem sie sich von nun an bewegte, sexistisch? Sie schaut ironisch. «Was glauben Sie? Natürlich war es sexistisch! Wenn ich gewonnen habe, hiess es: Das kleine Mädchen hat Glück gehabt. Wenn ich nochmals gewonnen habe, hiess es, sie hatte wieder Glück. Es hat lange gedauert, bis es nicht mehr Glück war.»

Frauen könnten genauso gut spielen wie Männer. Praktisch aber tun sie es nicht. Nicht einmal ansatzweise.

Schach ist eine ungeheuerliche Disziplin. Sie erhebt den einen und zerschmettert die andere, kühl, unbestechlich, kein Videobeweis nötig. Es ist die ganze Welt auf 64 Feldern, man kann sie kalkulieren, beherrschen sogar. Wenn man denn kann. Mehr als 72’000 Varianten sind schon bei den ersten beiden Zügen denkbar, Topspieler haben bis zu 100’000 Stellungen im Kopf – ein Monster an Möglichkeiten. Schach verlangt Übung, taktisches Gespür, Kampfeslust, Konzentrationsvermögen, Nervenstärke bis zum Erbrechen. Es gibt mit anderen Worten keinen einzigen Grund, warum Frauen nicht genauso gut spielen sollten wie Männer. Praktisch aber tun sie es nicht. Nicht einmal ansatzweise.

Noch nie hat eine Frau den Weltmeister herausgefordert, erst einmal hat eine überhaupt am Kandidatenturnier teilgenommen (Judit Polgar im Jahr 2005). Die beste Spielerin Hou Yifan trennen vom amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen derzeit 200 Elo-Punkte. Nach Schach-Massstäben sind das Welten.

