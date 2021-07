Freisinnige wird höchste Klotenerin – Sie ist neue Dompteurin des Stadtparlaments Kloten Das Parlament der Stadt Kloten hat Irene Frischknecht (FDP) zur neuen Ratspräsidentin gewählt. Sie wird die wohl umstrittenste Budgetdebatte seit Jahren leiten. Christian Wüthrich

Die neue Ratspräsidentin Irene Frischknecht (FDP) mit Marc Denzler (GLP) als 1. Vize und Silvan Eberhard (SVP) als 2. Vize (hinten). Bild: Chr. Wüthrich

Das Stadtparlament Kloten hat eine neue Führung: Am Dienstagabend ist im Schluefwegsaal die freisinnige Irene Frischknecht zur nominell höchsten Klotenerin gewählt worden. Sie erhielt 28 von 30 möglichen Stimmen und durfte sich entsprechend darüber freuen.

«Wow, mit dem Resultat hätte ich jetzt nicht gerechnet», meinte sie in ihrer Dankesrede. Sie fühle sich sehr geehrt, dieses Amt bekleiden zu dürfen, verriet sie am Rednerpult nach Verkündigung des Glanzresultats durch ihren Vorgänger Oliver Streuli (SVP).

Zwei grosse Herausforderungen im Fokus

Frischknecht obliegt es nun die Ratsdebatten der insgesamt 32 gewählten Volkvertreterinnen und Volksvertreter der Stadt Kloten zu leiten. Auf sie warten im kommenden Amtsjahr zwei grosse Ereignisse, derer sie sich auch schon bewusst ist. So erwähnte sie selbst die Finanzen in Form der Leistungsüberprüfung 2021 (städtisches Sparprogramm) sowie die Neuwahlen im nächsten Frühling als Meilensteine, welche es zu bewältigen gelte.

Während für ihre Wiederwahl alle politischen Beteiligten primär selbst verantwortlich sind, ist fürs kommende Budget – in dieser für die Flughafenstadt besonders angespannten Zeit – das Parlament als Ganzes gefragt. Darauf wies die neue Ratspräsidentin denn auch ausdrücklich hin: «Die Finanzen werden eine grosse Herausforderung für uns. Wir alle – von links bis rechts – müssen dazu beitragen, um diese Aufgabe meistern zu können.»

Kompromisse sind gefragt – auch im Wahljahr

Stets nach Kompromissen zu suchen, das sei wichtig, rief Frischknecht ihren Kolleginnen und Kollegen in Erinnerung. «Vor den grossen Gemeindewahlen dürfte das zwar nicht so einfach werden», mutmasste die höchste Klotenerin im Hinblick auf den aufziehenden Wahlkampf. «Aber ich hoffe es gelingt uns trotzdem.»

Bei der Vorbereitung der Ratssitzungen und der Zusammenstellung der Traktandenliste werden der Freisinnigen ihre beiden Vizepräsidenten zur Seite stehen. Zum einen ist das Marc Denzler (GLP), der am Leitungstisch um eine Position auf den Platz des 1. Vize nachgerückt ist. Seinen bisheriger Platz als 2. Vizepräsident hat am Dienstag Silvan Eberhard (SVP) eingenommen. Er wurde neu auf den «Bock» gewählt.

Mindestlohn-Initiative zur Ablehnung empfohlen

Sämtliche Sachgeschäfte hatte das Stadtparlament vor der Wahl des Ratsleitungstrios erledigt. Am meisten zu reden gab dabei die Vorberatung der städtischen Volksinitiative «Ein Lohn zum Leben». Dabei geht es um die Einführung eines Mindestlohnes von 23 Franken pro Stunde am Arbeitsort Kloten. Nach teils eindringlichen Voten für eine Arbeit, die sich für alle Vollzeitarbeitenden auch wirklich lohnen soll, sprachen sich die 30 anwesenden Parlamentsmitglieder im Verhältnis von 22 zu 8 Stimmen gegen die vom Gewerkschaftsbund lancierte Forderung aus. Das Hauptargument der Gegner war der drohende Aufwand zur Umsetzung der Initiative, namentlich für Kontrollen der Lohnabrechnungen in den Tieflohnbetrieben.

Im Hinblick auf die Urnenabstimmung in der Stadt Kloten empfehlen die SVP, FDP, GLP sowie die EVP die Ablehnung der Initiative. Für die Einführung eines Mindestlohnes haben sich die SP und die Grünen ausgesprochen. Das letzte Wort werden die Stimmberechtigten Klotenerinnen und Klotener haben.

Weiter hat das Stadtparlament die Motion zur Erfüllung der Gestaltungsplanpflicht für die Swissair-Siedlung abgeschrieben. Ebenso diskussionslos wurden auch zwei Interpellationen aus den Reihen von FDP (Sinnvolle Einsatz- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylsuchende und Langzeitarbeitslose) und GLP (Gemeinderätinnen und Gemeinderäte im Klassenzimmer) ad acta gelegt.

