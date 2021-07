Zürcher Schifffahrt auf dem Rhein – Sie ist nicht nur Matrosin, sondern auch Kapitänin Madeleine Frigerio hat ihren Traumjob gefunden. Seit 39 Jahren ist sie auf dem Rhein anzutreffen: zuerst als Matrosin, später als Kapitänin. Erlebt hat sie einiges. Ruth Hafner Dackermann

Madeleine Frigerio ist Kapitänin bei der Schifffahrtsgesellschaft Züri-Rhy. Foto: Sibylle Meier

Die MS Rhenus der Schifffahrtsgesellschaft Züri-Rhy mit ihren insgesamt 180 Plätzen legt in der Tössegg an. Am Steuerrad stehen gleich drei Männer – zwei ausgebildete Kapitäne und ein Schnupper-Kandidat. Auch Chefin Madeleine Frigerio legt Hand an, befestigt das Tau gekonnt am Dalben.

Die 60-Jährige ist ausgebildete Matrosin, Kapitänin und bedient im Service zudem die Passagiere auch noch auf charmante Art. Das Wetter ist ausnahmsweise einmal schön, doch allzu viele Gäste steigen an diesem Montagnachmittag nicht zu. Von der Tössegg aus nimmt die Rhenus Kurs in Richtung Rüdlingen, vorbei an einer zauberhaften Flusslandschaft.