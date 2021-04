Restaurants in der Pandemie – Sie kämpft für das Steak auf New Yorks Strassen Inmitten der Corona-Krise Gäste zu bewirten ist ein Recht, um das die New Yorker Gastronomin Charlotta Janssen hart kämpfen musste. Ein Erfolg, der jetzt auf der Kippe steht. Thorsten Denkler aus New York

Charlotta Janssen kämpft darum, dass die New Yorker auch nach der Pandemie noch draussen essen können. Foto: Thorsten Denkler

Charlotta Janssen wischt sich vor der Begrüssung kurz die Hände an ihrer Jeanslatzhose ab. Wäre gar nicht nötig. Es gibt ja nur den üblichen Ellbogencheck. Sie versucht gerade, einen der gebrauchten Holzpellet-Öfen zu reparieren, die sie für die Gäste des «Chez Oskar» am Malcolm-X-Boulevard tief in Brooklyn organisiert hat. Es ist Mitte April, da kann es in New York auch tagsüber noch empfindlich kalt werden.

Diese Öfen, «die kriegst du nur in Upstate New York», sagt sie. In ihrer Stimme schwingt Stolz mit. «Das Problem ist, dass die Dinger hier keiner reparieren kann.» Also muss sie ran. Damit es ihre Gäste warm haben, wenn sie das Essen geniessen. Gebratenen Lachs auf in Kapern-Zitronen-Brühe gekochten Artischocken und Austernpilzen. Oder das butterzarte Rib Eye Steak mit Salat und French Fries.