Aus Deutschland nach Rafz – Sie kam aus Potsdam und ist jetzt Leutnant in der Schweizer Armee Marie Bötzow kannte die Schweiz nur aus den Ferien. Nun ist die Doppelbürgerin Leutnant in der Schweizer Armee. Andrea Söldi

An ihren freien Tagen geht Marie Bötzow gern in der Umgebung von Rafz spazieren. Foto: Sibylle Meier

Wenn Marie Bötzow beim Landeanflug auf Kloten jeweils die Alpen sieht, fühlt sie sich wie zu Hause. Die 21-Jährige ist in der preussischen Königsstadt Potsdam bei Berlin aufgewachsen. Weil ihre Mutter aus dem Thurgau stammt, hat sie schon als Kind ihre Ferien regelmässig in der Schweiz verbracht. Mit ihren Verwandten ist sie ins Schwimmbad gegangen oder im Alpstein gewandert. Nun lernt sie ihre zweite Heimat von einer anderen Seite kennen: Seit einem Jahr leistet Bötzow hier Militärdienst. Wenn sie frei hat, wohnt sie bei ihrer Tante in Rafz.

Marie Bötzow ist schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin. Auf die Idee, der Schweizer Armee beizutreten, ist sie vor allem wegen ihres älteren Bruders gekommen, der ebenfalls diesen Weg gegangen ist. Nach dem Abitur vor drei Jahren hatte sie ein Studium in alten Sprachen begonnen. Um die Rekrutenschule zu besuchen, unterbrbrach sie dieses einstweilen mal.