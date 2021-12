Ein etwas anderes Kochbuch – Hagebutten-Sauce zur Pasta – wirklich? Charlotte Fretz sammelt in der Natur Zutaten, die sie zu speziellen Gerichten kombiniert. Entstanden ist ein inspirierendes Kochbuch, das ein paar Fragen aufwirft. Hélène Arnet

Charlotte Fretz kennt jeden Hagebuttenstrauch in ihrer Umgebung. Foto: Ela Çelik

Das Kochen beginnt für Charlotte Fretz am Waldrand, manchmal auch auf einer Weide. Meist am Pfannenstiel. Auf einer Weide am Pfannenstiel steht sie gerade im Schneetreiben. Denn dort gibt es eine ganze Reihe von Hagebutten. Sträucher, deren Früchte selbst im Winter gesammelt werden können.

In Charlotte Fretz ist das Sammlergen unserer Vorfahren noch sehr präsent. Ihr eben erschienenes Kochbuch «Streifzüge durch Küche und Natur» bezeugt das. Es orientiert sich an den Jahreszeiten und an dem, was die Natur in der Umgebung dann jeweils hergibt. Zum Beispiel Veilchen und Bärlauch im Frühling, Rosenblätter und Himbeeren im Sommer, Quitten und Randen im Herbst und eben Hagebutten und Schlehe im Winter.