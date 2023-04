«Apropos» – der tägliche Podcast – Sie konnte erst aufhören, als sie ganz am Boden war Opioide können stark abhängig machen. Doch in der Schweiz werden die starken Schmerzmittel massenhaft verschrieben. Etwa an Beatrice S., die lange nicht mehr davon loskam. Mirja Gabathuler als Host Catherine Boss als Gast Roland Gamp als Gast

Die 60-jährige Beatrice S. nimmt nach einer Rückenoperation sehr wirkungsvolle Schmerzmittel. Schmerzmittel, die aber auch stark süchtig machen, aus der Gruppe der Opioide. Über zehn Jahre kommt die Bernerin nicht mehr davon los. Ihr Leben bewegt sich in dieser Zeit auf den Abgrund zu. Ein erster Entzug bringt keinen dauerhaften Erfolg, ihr Partner lebt in ständiger Angst (lesen Sie hier die ganze Geschichte).

Opioide werden in der Schweiz viel häufiger verschrieben als noch 2013. Foto: AP

Opioide wirken zwar effektiv gegen Schmerzen, aber ihr Einsatz ist auch umstritten. In den USA spricht man von einer «opioid crisis», einer durch Schmerzmittel ausgelösten Gesundheitskrise: Pharmakonzerne trieben den Absatz dieser Medikamente in den Neunziger- und Nullerjahren stark voran. Unzählige Menschen wurden abhängig und starben als direkte oder indirekte Folge des Konsums.

In der Schweiz werden Opioide dennoch deutlich häufiger verschrieben als noch vor zehn Jahren. Wie konnte es dazu kommen? Und was bedeutet es für Betroffene wie Beatrice S., nicht mehr von den Schmerzmitteln loszukommen? Darüber sprechen Catherine Boss und Roland Gamp vom Tamedia-Recherchedesk in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Hilfe bei Suchtproblemen Infos einblenden Haben Sie selbst Suchtprobleme, oder kennen Sie jemanden, der betroffen ist? Es gibt verschiedene Anlaufstellen, die Sie unterstützen können: Die Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht informiert online über verschiedene Suchtformen und Expertengruppen. Genauso bietet die Stiftung Sucht Schweiz Beratung an, online oder auch unter der Nummer 0800 104 104. Eine anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen bietet zudem Safezone.ch. Und Feel-ok hält spezifische Informationen für Jugendliche bereit. Haben Sie selbst Suizidgedanken, oder kennen Sie Betroffene? Für Kinder und Jugendliche ist das Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail oder unter www.147.ch. Erwachsene können die Dargebotene Hand kontaktieren, Telefon 143. E-Mail- und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Die Angebote sind vertraulich und kostenlos. Daneben bieten «Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils» und die Website www.reden-kann-retten.ch Hilfe. (red)



