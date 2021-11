Schweizer Velo-Nomadenfamilie – Sie leben im Zelt und ohne Konto Céline und Xavier Pasche sind seit elf Jahren Velonomaden. Ihre beiden Töchter sind unterwegs geboren. Wie lebt eine Familie, die ständig unterwegs ist? Dina Sambar



Die Nomadenfamilie Pasche (Céline, Fibie, Nayla und Xavier) auf ihrer Durchreise in Basel. Tochter Fibie (2. v. l.) ist zum ersten Mal in ihrem Heimatland Schweiz. Foto: Kostas Maros

Eigentlich wollte Xavier Pasche «nur» mit dem Velo nach Neuseeland reisen. Dann lernte er Céline kennen. Sie schloss sich ihm an. Mehr als 45 Länder und zwei Kinder später reist die Familie mit ihren Velos über Basel wieder in die Schweiz ein. Es ist nur ein Zwischenstopp.

Diese Zeitung trifft die Familie kurz vor der Einreise in der leeren Wohnung eines Velohändlers in Grenzach-Wyhlen (D), in der sie umsonst übernachten dürfen.