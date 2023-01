Einstand des neuen ZSC-Trainers – Sie lechzten nach einem harten Hund Marc Crawford sagt, er sei milder geworden, seine Handschrift bleibt aber die gleiche. Die Spieler erklären, wieso sie unter seinem Vorgänger Rikard Grönborg verzweifelten. Simon Graf

In seinem Element: Marc Crawford ist zurück an der ZSC-Bande, seine Mannschaft schlug Biel 2:1. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Sein weisses Hemd spannt am Bauchansatz etwas mehr als früher, ansonsten hat sich Marc Crawford in diesen knapp sieben Jahren aber kaum verändert. Die Frisur ist die gleiche geblieben, ebenso der wache Blick und der Schalk in seinem Nacken. «Ach, wie habe ich euch vermisst», sagt er schmunzelnd zu den Journalisten, als diese ihn am späten Sonntag umringen und ausfragen. Es klingt, obschon mit einer Prise Ironie versehen, irgendwie charmant.