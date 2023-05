Unfruchtbar nach Operation – «Immerhin habe ich so eine Chance auf ein normales Leben» Lena Unger (35) leidet an einer Form der Endometriose. Um die Schmerzen zu stoppen, nimmt sie ein Leben ohne leibliche Kinder in Kauf. Ein persönlicher Entscheid, bei dem viele meinen, mitreden zu dürfen. Rahel Bains

Für Lena Unger ist Familie nicht zwingend an leibliche Kinder gebunden. Foto: Urs Jaudas

Vergangenen Winter tut Lena Unger etwas, das nur wenige kinderlose Frauen in ihrem Alter wagen: Sie lässt sich die Gebärmutter entfernen. Grund ist eine Adenomyose. Bei dieser wächst die Gebärmutterschleimhaut, welche die Gebärmutter normalerweise wie eine Tapete innen auskleidet, in die Tiefe, also in das Muskelgewebe der Gebärmutter.