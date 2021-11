Ewige Sportmomente - Sie lotet Grenzen aus, triumphiert in New York und stirbt tragisch

Franziska Rochat-Moser am New York Marathon – Sie lotet Grenzen aus, triumphiert in New York und stirbt tragisch Franziska Rochat-Moser gewinnt 1997 den prestigeträchtigen New York Marathon – als erste und bisher einzige Schweizerin. Und die Bernerin schaffte es perfekt, in zwei Rollen zu schlüpfen. Monica Schneider

Glücksgefühle im strömenden Regen: Franziska Rochat-Moser (31) gewinnt in New York einen der grossen Marathons. Foto: Emile Wamsteker (Keystone)

Und dann erschallt aus den Lautsprechern im Central Park «God Save the Queen». Das ist an diesem 2. November 1997 würdig und schön, Gott soll die Marathonkönigin schützen. Doch zum jetzigen Zeitpunkt ist die britische Nationalhymne die falsche. Die New Yorker Organisatoren sind in Nöten und von der Siegerin aus der Schweiz völlig überrumpelt. Weder liegt der Schweizerpsalm zum Abspielen bereit noch eine Schweizer Flagge zum Hissen.

Es ist ein peinlicher Moment im grossen Triumph, aber Franziska Rochat-Moser trägt ihn mit Fassung. New Yorks Bürgermeister Rudy Giuliani legt der Dominatorin des prestigeträchtigsten Marathons der Welt einen Lorbeerkranz auf den Kopf – nach einem «beastly day», einem scheusslichen Tag, wie die «New York Times» am Montag schreibt. Nebel auf der Verrazano Bridge beim Start, Wind und Regen während des Rennens durch alle fünf Stadtteile, jetzt, während der Ehrung, blitzt und donnert es. Und die Athletenbetreuerin bittet den Trainer Richard Umberg, er möge seiner Athletin doch sagen, sie solle ein wenig lächeln. God Save the Marathon-Queen.