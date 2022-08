Aufsteigende Neutralitätsexpertin – Sie macht der heiligen Kuh der Schweizer Politik Beine Vor kurzem kannte niemand die 28-jährige Zürcher Politologin Anna-Lina Müller. Jetzt wirbt sie auf allen Kanälen für einen modernen Neutralitätsbegriff und berät den Bundesrat. Meinung Marius Huber

Anna-Lina Müller tritt seit Mai als Co-Geschäftsführerin des Thinktanks Foraus prominent in Erscheinung. Foto: PD

Eine 28-jährige Zürcherin hilft dem Bundesrat zu begreifen, was Neutralität bedeutet. Weil sie als Politologin etwas von der Sache versteht und die Deutungshoheit über diese heilige Kuh helvetischer Politik nicht alten weissen Männern überlassen mag. Sie hat auch Auftritte im Schweizer Fernsehen und in grossen Zeitungen. In zielsicheren Sätzen und geschliffenem Hochdeutsch – dem Idiom ihrer Eltern – kritisiert sie, dass man in der Schweiz zu oft über Risiken spreche und mutiger für eigene Werte einstehen sollte.