Chrissi Sokolls neues Programm – Sie macht die Midlife-Crisis zur Komödie Chrissi Sokoll aus Wallisellen tourt mit ihrem neuen Programm «MidlifeChrissi – jetzt erst recht!» durch die Schweiz. Bald ist Premiere. Beatrix Bächtold

Chrissi Sokoll mit dem neuen Programm in Wallisellen, 2.9.2021 Foto: Leo Wyden

Wohnhaft seit 2002 in Wallisellen, ein Job als Lehrerin an der Primarschule Mösli, Haus, Garten, Mann, drei Kinder, Hund Lenny, Katze Elvis. Das sind die Eckpunkte in Chrissi Sokolls Leben. Und genau in dem Spannungsfeld, das sich zwischen diesen Eckpunkten entspinnt, siedelt die 49-Jährige ihr zweites Bühnenprogramm an. Darin erzählt eine Familienmanagerin von erwachsen werdenden Kids und vom Vakuum, das sich daraus ergibt. «Wo finde ich meinen roten Faden als Frau wieder, im Niemandsland zwischen alt und jung?», fragt sie.

Eine Herausforderung

Drei Jahre lang arbeitete Chrissi Sokoll an ihrem Programm. Sie kramte dabei in ihrer Handtasche nach dem Handy, startete Sprachnachrichten und hielt Satzfetzen fest. Vor Ort. Schnell und präzise. Ihre Inspiration holte sie sich in denjenigen Momenten, in denen die Menschen kurz mal unbedacht ihre Maske ablegen. Zu Hause angekommen, schrieb sie alles auf. Füllte über hundert Seiten und kürzte das Material dann aufs Wesentliche. Seit April 2020 stand das Programm. Die Premiere verschob sich wegen des Lockdown.