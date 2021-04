Eishockey: Kloten-Blick auf den Halbfinal – «Sie müssen auf vier Klotener Linien achten» Das sagt EHC-Cheftrainer Per Hanberg vor dem Playoff-Halbfinal über den Gegner Olten. Die Best-of-7-Serie in der Swiss League beginnt am Samstag zu einer sonntäglichen Anspielzeit: um 15.45 Uhr. Peter Weiss

Victor Oejdemark (von links), Topskorer Andri Spiller, Niki Altorfer und Captain Steve Kellenberger feiern Spillers Treffer zur 1:0-Führung im fünften Viertelfinal-Spiel gegen La Chaux-de-Fonds. Die Linie des Klotener Topskorers ist nicht als einzige jederzeit für Tore gut. Foto: Leo Wyden

Zwölf Siege benötigt, wer das Playoff der Swiss League gewinnen will. Einen Drittel des Weges hat Kloten hinter sich, vier weitere Erfolge braucht es zum Bewältigen der Halbfinal-Etappe. Und wer die übersteht, benötigt nochmals vier, bis er am Ziel ist: dem Aufstieg. Die Lizenzkommission erteilte vier Teams die Bewilligung zur Promotion in die National League: Kloten, Olten, Visp und Ajoie. Eines ist bereits im Viertelfinal stecken geblieben, nicht unerwartet: Visp zeigte durchaus gute Gegenwehr, kam aber zu keinem einzigen Sieg gegen Ajoie. Langenthal, das nicht aufsteigen darf, ist nun Ajoies nächster Gegner. Die Oberaargauer könnten sich als Stolperstein für die Jurassier entpuppen: drei von vier Direktduellen beider Teams während der Qualifikation gingen an sie.