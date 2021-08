Eishockey-Schwestern machen Schluss – Sie reden über fast alles, darüber aber nicht Dreizehn Meistertitel: Monika, Nina und Isabel Waidacher erspielten als Amateurinnen ein Palmarès wie kaum ein Profi. Dass sie ihre Karrieren gleichzeitig beenden, war nicht geplant. Marco Keller

Dreifache Eishockey-Power: Isabel, Monika und Nina Waidacher (v.l.) schlagen ein neues Kapitel auf. Foto: Dominique Meienberg

Nur eine Kurzmeldung, mehr ist da nicht. Am Tag, nachdem die ­Waidacher-Schwestern Monika (31), Nina (28) und Isabel (27) ihr Karriereende via Communiqué der ZSC Lions bekannt gegeben haben, hält sich die mediale Resonanz in engen Grenzen. Das habe sich auch nachher nicht geändert, sagt Nina und lacht: «Sie sind der zweite Journalist, der angerufen hat.»

Es gibt gute Gründe, sich den Bündnerinnen doch noch etwas ausführlicher zu widmen. Nur ­selten prägen drei Geschwister eine Sportart zur gleichen Zeit auf ­nationaler Ebene und schaffen sogar den Sprung in die Landesauswahl – ein anderes Beispiel sind die Biathletinnen Selina, Elisa und Aita Gasparin. Dass alle gleichzeitig zurücktreten, ist noch seltener.