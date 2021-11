Interview zu Mobbingvorwürfen – «Sie sagt einfach, dass Transfrauen keine ‹echten Frauen› seien» Philosophin Kathleen Stock schreibt über Geschlechter, erhält Morddrohungen und wird aus dem Amt gejagt. Haben 600 Forschende mit ihrem offenen Brief eine «Hetzjagd» aufgeführt? Einer von ihnen nimmt Stellung. Andreas Tobler

Wo verlaufen die Grenzen zwischen legitimem und illegitimem Protest? Demonstrationen für Rechte von Transmenschen im Juli in London. Foto: Imago Images

Der Fall bewegt: Die britische Philosophin Kathleen Stock schrieb in einem Text, dass es «Menschen nicht möglich ist, wortwörtlich ihr Geschlecht zu wechseln». Als die 48-jährige Stock einen Orden der britischen Regierung für ihre wissenschaftlichen Verdienste erhielt, veröffentlichten 600 Professorinnen und Professoren einen offenen Brief, in dem sie Stock Transphobie vorwerfen.

Es entstand ein grosser Druck. Als Stock Morddrohungen von Transaktivisten erhielt, trat sie von ihrer Professur an der Universität Sussex zurück. Nun wird den Unterzeichnenden des offenen Briefs vorgeworfen, sie hätten sich an einer «Hetzjagd» gegen Stock beteiligt. Im Interview nimmt einer der Unterzeichnenden – der Berliner Philosophieprofessor Robin Celikates – erstmals zu diesen Vorwürfen Stellung.