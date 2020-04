Unkonventionelle Youtuberin – Eigentlich macht sie alles falsch Mai Thi Nguyen-Kim schafft das Unmögliche: Die 32-Jährige redet auf Youtube über Chemie und andere unbeliebte Themen und erreicht damit Millionen von Klicks. Denise Jeitziner

Ihr Video «Corona geht gerade erst los» wurde bisher 5,5 Millionen Mal angeklickt: Die Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim, 32, zerpflückt Halbwahrheiten. Foto: Funk

«Das war’s», lautete der fatalistisch anmutende Titel von Mai Thi Nguyen-Kims letztem Video vor der Babypause. Sie sprach darin über ihren gigantischen Bauch, die Ödeme in ihrem Körper und darüber, dass ihr Mutterschaftsurlaub womöglich all die harte Arbeit zunichte machen würde, die sie in den Youtube-Kanal «MaiLab» gesteckt hatte. Denn der Algorithmus bestraft lange Abstinenzen mit Unsichtbarkeit im Youtube-Dschungel und zwar unabhängig davon, wie viele Klicks der Kanal zuvor erreichte.