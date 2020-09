Berühmte Anwältin in New York – Sie sah Chapo Guzmán – und es machte «klick» Die junge Anwältin Mariel Colón will den Chef des Sinaloa-Kartells aus dem Gefängnis holen. Sein Vertrauen gewann sie schon beim ersten Treffen. Sandro Benini

«Mein Erfolg beruht auf Willensstärke und Glück»: Mariel Colón Foto: The Law Office of Michael Lambert

Nachdem Mariel Colón in New York die Anwaltsprüfung abgelegt hatte, bewarb sie sich bei einer Anwaltskanzlei, die eine Juristin mit perfekten Spanischkenntnissen suchte. Es gehe darum, jemanden in einem wichtigen Prozess zu verteidigen. Der Angeklagte könne kein Wort Englisch.