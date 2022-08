Speziell wohnen in Steinmaur – Sie schaffen sich ihr Paradies inmitten von Kunst und Natur Im März haben zwei Frauen das frisch renovierte Haus mitten im Skulpturenpark Steinmaur bezogen. Kürzlich haben sie dort ein besonderes Fest gefeiert. Andrea Söldi

Die warmen Sommerabende verbringt das Ehepaar Irina (links) und Sabrina Favre gern auf der mit Reben überwachsenen Veranda. Foto: Francisco Carrascosa

Massige Steinskulpturen begleiten den Aufstieg durch den Wald zum Paradiesgärtli oberhalb der Wehntalerstrasse in Steinmaur. Hier, neben dem ehemaligen Steinbruch, arbeiten Bildhauer und Künstlerinnen in ihren Ateliers und stellen ihre Werke auf den Lichtungen und zwischen den Bäumen aus. Und seit einem halben Jahr leben mitten in dieser Idylle auch Irina und Sabrina Favre mit ihren beiden Hunden in einem frisch renovierten Haus.