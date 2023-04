Älteste Frau auf dem Titelblatt – Sie schafft es mit 106 Jahren aufs Vogue-Cover Whang-Od tätowiert seit 90 Jahren mit einem Dorn und will weitermachen, bis sie «nichts mehr sieht». An Aufträgen fehlt es ihr nicht.

Die bisher älteste Frau auf einem Vogue-Cover: Tätowiererin Whang-Od Foto: Vogue Philippines

Die «Vogue» ist bekannt für extravagante Shootings mit den bestbezahlten Models der Welt. Doch ab und zu ist das Modemagazin auch für eine Überraschung gut: So ist auf dem Titelblatt der philippinischen Aprilausgabe eine 106-jährige Frau abgebildet. Whang-od, die älteste Tätowiererin des Landes, im ärmellosen Top. «Wir waren der Meinung, dass sie die Ideale dessen repräsentiert, was an unserer philippinischen Kultur schön ist«, sagte Chefredakteurin Bea Valdes. Ausserdem müsse Schönheit vielfältiger und integrativer werden.

Die 106-jährige Whang-Od, auch als Maria Oggay bekannt, wohnt im Bergdorf Buscalan auf der Hauptinsel Luzon. Der Ort in der Kordilleren-Gebirgskette ist 12 Stunden mit dem Bus von Manila entfernt. Für ihre Tattoos verwendet sie einen Bambusstock, an dem der Dorn eines Pomelobaums befestigt ist. Die Farbe stellt sie aus Wasser, Russ und Kohle her. Indem sie den am Stock befestigten Dorn in die Haut klopft, tätowiert Whang-od mit mehr als hundert Schlägen pro Minute traditionelle Muster und Symbole des Kalinga-Stammes für Stärke, Tapferkeit und Schönheit. «Ich werde erst aufhören, wenn ich nichts mehr sehen kann, damit ich den Menschen weiterhin das Zeichen von Buscalan, das Zeichen der Kalinga mitgeben kann.»

Gelernt hat sie die Technik von ihrem Vater im Alter von 16 Jahren. Als dann die amerikanischen katholischen Missionare kamen und Schulen in der Provinz Kalinga bauten, wurden die Dorfmädchen laut «Vogue» gezwungen, ihre tätowierten Arme mit langen Ärmeln zu bedecken.

Die Tattoo-Touristen kommen

Eine sogenannte Mambabatok kann ihr Handwerk nur innerhalb ihrer Blutlinien weitergeben. Da Whang-Od keine eigenen Kinder hat, wählte sie ihre zehnjährige Grossnichte Grace als Lehrling ausgewählt, obwohl diese zunächst nicht wollte. Mittlerweile hat eine weitere Grossnichte die Technik erlernt. Denn an Aufträgen fehlt es nicht. Über Whang-Od und die traditionellen, geometrischen Kalinga-Tattoos finden sich im Internet zahlreiche Filme. In den letzten 15 Jahren strömten zunehmend Touristen ins Dorf, um sich tätowieren zu lassen.

Bei den Kalinga selbst stehen die Tribal-Tattoos offenbar nicht mehr allzu hoch im Kurs. «Traditionelles Tattoos werden von den jüngeren Generationen des Stammes als archaisch und schmerzhaft angesehen», hiess es 2014 im Buch «The Last Tattooed Women of Kalinga» des Fotografen Jake Verzosa.

Vor Whang-Ods Auftritt wurde der Rekord für das älteste Vogue-Covermodel von der Schauspielerin Judi Dench gehalten. Sie liess sich 2020 im Alter von 85 Jahren für das Cover der britischen Vogue ablichten.

red

