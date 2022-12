Streit um Schweizer Stauseeprojekt – Ihre Studie ist politisch pikant – und wird den Bund ärgern Forscherin Mary Leibundgut will zeigen, dass der Bund das Trift-Stauseeprojekt aus Naturschutzgründen abbrechen müsste. Die Expertin polarisiert – Fachkollegen haben ihr geraten, sich herauszuhalten. Stefan Häne

Fachkollegen haben ihr geraten, sich aus der Politik herauszuhalten: Mary Leibundgut. Foto: Raphael Moser

Es war ein Zufallsfund. Als Mary Leibundgut kürzlich in den Unterlagen ihres verstorbenen Vaters stöberte, fiel ihr dessen Abschlussarbeit an einer Fachhochschule in die Hände. Das Thema: ein Wasserkraftprojekt bei Landquart. «Mein erster Gedanke war: Stünde mein Vater mit dem Wissen, wie ich es habe, heute noch hinter solchen Projekten?»