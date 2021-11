Sport-Gadgets ganz schön schräg – Sie schrubben die Pflastersteine am Gotthard Von schnurlosen Springseilen über ein Fondue-Rechaud, das Radherzen höher schlagen lässt, bis hin zu leuchtenden Hoden – Beobachtungen aus der Sportwelt, die zu reden geben. Pia Wertheimer

Die Tremola von Hand schrubben

Werbefilme für Lauf- und Triathlonwettkämpfe triefen für gewöhnlich vor Pathos und handeln vom ganz grossen Heldentum. Ganz anders jener des Swissman, dem wohl gefürchtesten Langdistanztriathlons der Alpen. In ihrem Streifen schrubben die Organisatoren auf den Knien die Pflastersteine der Tremola, frischen die Farben der Blumen am Strassenrand mit dem Pinsel auf und justieren sogar den Klang der Kuhglocken des Viehs auf der Weide mit einer Stimmgabel. Welch erfrischende Selbstironie!

Das zweite Leben des Rennvelos

Wenn die Fahrräder ausgedient haben, werden Teile von ihnen in einer Zürcher Oberländer Velowerkstatt zu Küchengeräten. Foto: zvg

Jeder passionierte Velofahrer fürchtet ihn: den schweren Abschied vom geliebten Zweirad, das in die Jahre gekommen ist. In einer Velowerkstatt im Zürcher Oberland erhalten die Fahrräder ein zweites Leben – zumindest teilweise. Dort verarbeitet der kreative Chef Bremsscheiben und Ketten beispielsweise zu Fondue-Rechauds. Das nennen wir ein sinnvolles «Re-Cycling»!

Dieses Hemd gehört an den Strand

Wenn einer ein Hawaiihemd tragen darf, dann er: Triathlet Jan Frodeno hat die Ironman-Weltmeisterschaften in Kona bereits dreimal dominiert. Er hält dort seit 2019 den Streckenrekord. Und kürzlich hat der Deutsche die neue Kollektion «Big Island» seines Sponsors auf dem Gravelvelo präsentiert. Der Look ist toll, farbenfroh und fesch. Doch richtig zum Gravelvelo passen will das Hemd nicht – ab an die Strandbar damit, Herr Frodeno!

Die Grösse spielt sehr wohl eine Rolle

Gross ist nicht immer besser: Diese Flasche passt nicht in kleine Velorahmen. Foto: zvg

Der Velohersteller Trek hat die klassische Veloflasche vergrössert. Die Radlerin, die «The big guy» im Bidonhalter hat, kann nun länger fahren, bevor sie wieder «tanken» muss. Klingt toll, hat aber einen Haken: Ist frau nicht so hochgewachsen und ihr Bike oder Velo ein kleines Modell, passt die Flasche gar nicht unter die Rohre. Die Grösse spielt also sehr wohl eine Rolle – in doppelter Hinsicht!

Legt euch kein Ei!

Achtung, Unfallgefahr! Heisst es bei diesem Rücklicht. Foto: zvg

Dieses Rücklicht sollte eigentlich die Sicherheit des Velofahrers erhöhen und Unfälle verhindern. Wer aber dieses Modell sichtet, kann nicht anders als mehrmals hinzuschauen. Und jeder weiss, wie fatal Ablenkungen im Strassenverkehr enden können. Deshalb gehören Familienjuwelen auf und nicht unter den Sattel.

Nicht alles muss schnurlos sein

Schnurlos ist nicht immer praktisch und in diesem Fall sogar sinnlos. Foto: zvg

Stellen Sie sich vor, sie pedalieren auf einem radlosen Velo oder crawlen auf den Fliesen des Hallenbads. Genauso ergeht es der Sportlerin mit dem schnurlosen Springseil. Dessen Hersteller haben den Schnurlos-Trend ad absurdum geführt. Wer sich am Seil stört, kann nämlich getrost auch auf die übrige Technik verzichten und Luftsprünge machen – sie kosten keinen Rappen.

Pia Wertheimer ist Redaktorin im Ressort Sport. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit umfasst den Freizeitsport im weiteren Sinne – von der Ernährung, über das Training bis hin zur Gesundheit. Sie verfasst dazu auch regelmässig den Newsletter «Startschuss». Mehr Infos

