Naturschützerin im Interview – Sie schützt das Eigental und schont keine Politiker Neue Grabenkämpfe ums Eigental machen Erika Gisler Sorgen. Die langjährige Präsidentin des örtlichen Naturschutzvereins übt scharfe Kritik an Politik und Behörden. Christian Wüthrich

Erika Gisler am Eigentalweiher, wo die langjährige Präsidentin des Naturschutzes Bassersdorf-Nürensdorf (NBN) viel Herzblut und Zeit in den Erhalt und die Pflege des Gebiets investiert hat. Foto: Sibylle Meier

Das abgelegene Eigental am Rand des Zürcher Unterlandes droht erneut in den Fokus erbitterter Streitigkeiten zu geraten. Dabei hatte man sich an einem runden Tisch vor über fünf Jahren über die Sperrung der Strasse geeinigt. Der motorisierte Durchgangsverkehr soll aus dem Naturschutzgebiet zwischen Oberembrach und Nürensdorf verschwinden.